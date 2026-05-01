Sarr ghi bàn nhanh nhất Conference League, Crystal Palace áp sát chung kết châu Âu

Trọng Đạt

TPO - Crystal Palace thắng 3-1 Shakhtar Donetsk ở bán kết lượt đi Conference League, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Selhurst Park.

Ismaila Sarr đã tạo dấu ấn đặc biệt khi ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Conference League, góp công lớn giúp Crystal Palace giành chiến thắng 3-1 trước Shakhtar Donetsk ở lượt đi bán kết diễn ra tại Ba Lan.

Chỉ mất 21 giây sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo người Senegal tận dụng pha chọc khe thông minh của Jean-Philippe Mateta, băng xuống phía sau hàng thủ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, mở tỷ số cho đại diện nước Anh.

Ismaila Sarr ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Conference League.

Dù bị dội gáo nước lạnh từ rất sớm, Shakhtar nhanh chóng lấy lại thế trận và kiểm soát bóng vượt trội trong phần còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng Ukraine lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Trước khi hiệp một khép lại, Crystal Palace còn suýt nhân đôi cách biệt sau một pha phản công sắc nét. Daniel Munoz tung đường căng ngang khó chịu, nhưng thủ môn Dmytro Riznyk đã kịp thời bắt gọn bóng ngay trước mũi giày của Sarr, ngăn cầu thủ này hoàn tất cú đúp.

Bước sang hiệp hai, Shakhtar khởi đầu như “bản sao” của Palace trong hiệp một khi chỉ mất 2 phút để gỡ hòa. Phút 47, Oleh Ocheretko đệm bóng cận thành ghi bàn, sau tình huống đánh đầu nối từ quả phạt góc của Kaua Elias.

Bàn gỡ giúp đại diện Ukraine chơi hứng khởi hơn và có khoảng thời gian kiểm soát thế trận. Dẫu vậy, Palace mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Riznyk tiếp tục có ngày thi đấu xuất sắc khi liên tiếp từ chối các cơ hội của Sarr và Mateta, trong đó có tình huống Mateta dứt điểm đưa bóng dội cột dọc đầy tiếc nuối.

Nỗ lực liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn thắng thứ hai cho Palace ở phút 58. Một pha ném biên mạnh của Chris Richards đã gây rối loạn hàng thủ Shakhtar, bóng bật ra đúng vị trí của Daichi Kamada. Tiền vệ người Nhật Bản dứt điểm một chạm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Palace.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Kamada kể từ tháng 10/2024 trong trận gặp Aston Villa ở League Cup.

Đến phút 84, Kamada tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Jørgen Strand Larsen, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Với kết quả này, Crystal Palace đang nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân Selhurst Park ngày 7/5, đồng thời tiến rất gần tới trận chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Trọng Đạt
