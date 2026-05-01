Thể thao

Thua đội bóng yếu hơn ở Europa League, HLV Aston Villa đổ tại VAR

Đặng Lai

TPO - Sau thất bại tối thiểu trên sân Nottingham Forest tại bán kết lượt đi Europa League, HLV Unai Emery của Aston Villa không giấu nổi sự bất bình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắm thẳng mũi dùi vào tổ VAR.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp 1 khi Elliot Anderson có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày nhắm thẳng vào mắt cá chân của Ollie Watkins. Dù va chạm cực mạnh khiến Watkins đau đớn, trọng tài Joao Pinheiro đã cho qua và VAR cũng không hề đưa ra tín hiệu kiểm tra thẻ đỏ.

Chia sẻ với TNT Sports, Emery dùng những từ ngữ cực nặng để mô tả về công tác trọng tài video: "Thật bực mình. Đó là một sai lầm không thể chấp nhận được của tổ VAR. Nhìn lại băng ghi hình, tôi vẫn còn bàng hoàng. Cú vào bóng đó có thể làm gãy chân Watkins như chơi”, HLV Aston Villa nói.

Điều đáng nói, Emery vẫn dành lời khen cho trọng tài chính nhưng lại đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của VAR: "Trọng tài điều hành trận đấu rất tốt, tôi chấm ông ấy 10/10. Nhưng VAR sinh ra để làm gì nếu những lỗi rõ rệt như thế này bị bỏ qua? Chúng tôi là những người làm nghề chuyên nghiệp và chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng.

Wood trong pha sút penalty ghi bàn duy nhất trận đấu

Thật không công bằng chút nào.Tôi đã xem lại nó... Ôi nó quá nguy hiểm. Anh ấy có thể bị gãy mắt cá chân. VAR, các trọng tài VAR đang ở đâu? Đó là trách nhiệm của họ; chúng tôi là những người chuyên nghiệp, và họ cũng phải chuyên nghiệp, nhưng họ đang làm rất tệ. Anh ấy có thể bị gãy mắt cá chân. Luôn tôn trọng trọng tài, nhưng VAR, tôi không hiểu. Thật không công bằng”.

Trận thua 0-1 khiến Aston Villa gặp bất lợi trước trận lượt về tại Villa Park, nhưng Unai Emery khẳng định mọi thứ vẫn còn ở phía trước và đội bóng của ông sẽ đáp trả mạnh mẽ vào tuần tới.

"Chúng tôi không thể ghi bàn, chúng tôi đã để thủng lưới, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu", ông nói với TNT Sports. "Chúng tôi đã thua, nhưng trận đấu đã diễn ra như chúng tôi đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn và có động lực. Chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn họ, trận đấu diễn ra như chúng tôi đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã phòng thủ tốt. Khác biệt chỉ đến từ một quả penalty".

