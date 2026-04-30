Đếm ngược VnExpress Marathon Green Paradise: Háo hức trên cung đường giữa siêu đô thị biển đang 'thay áo'

Chỉ còn ít giờ, cộng đồng chạy bộ bước đang đếm ngược cho VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ – giải đấu được chờ đợi không chỉ bởi quy mô mà còn nhờ cung đường đặc biệt: xuyên rừng - chạm biển.

Trải nghiệm cảm giác chưa từng có

Nhiều runner cho biết, chính cảm giác “chạy giữa một siêu đô thị biển tương lai” khiến mùa giải năm nay trở nên khác biệt. Nếu ở các giải marathon khác, vận động viên quen thuộc với những cung đường đã hoàn thiện, thì tại đây, mỗi bước chạy mở ra một góc nhìn mới về quá trình hình thành một đô thị quy mô lớn.

Không khí chuẩn bị cho giải đang lan tỏa mạnh trên các hội nhóm chạy bộ. Từ chia sẻ giáo án, lựa chọn trang phục đến kế hoạch di chuyển, tất cả đều cho thấy sự háo hức trước một đường chạy mới. Tuy nhiên, điều được mong chờ hơn cả là cơ hội trực tiếp cảm nhận sự chuyển mình của vùng đất vốn quen thuộc nhưng nay đã mang diện mạo khác.

Runner Nguyễn Viết Tín (biệt danh Tín Cơ, CLB Long Thành – Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi chọn Cần Giờ vì thời tiết, cung đường và vị trí của giải trong hệ thống chạy bộ tại TP.HCM. Nhưng năm nay thực sự khác biệt”. Theo anh, thay đổi rõ nhất nằm ở cung đường thi đấu: “Trước đây, nhiều đoạn còn hạn chế, trải nghiệm chưa trọn vẹn. Hiện tại, khi dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ triển khai, mở ra các tuyến đường mới, tôi muốn thử cảm giác chạy trong không gian ven biển đúng nghĩa – điều trước đó gần như chưa có”.

Ảnh: Runner Nguyễn Viết Tín (bên phải) và đồng đội (biệt danh Tín Cơ, CLB Long Thành – Đồng Nai)

So với trước, diện mạo khu vực đã khác hẳn, từ hạ tầng đến cảnh quan tổng thể. Từ góc nhìn của một runner thường xuyên tham gia các giải, anh Tín cho rằng sự xuất hiện của các siêu đô thị quy mô lớn sẽ tạo cú hích cho cả thể thao lẫn du lịch.

“Khi có những điểm đến được đầu tư bài bản, runner có thêm lý do để đến, không chỉ thi đấu mà còn trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Điều này giúp thu hút nhiều người khám phá Cần Giờ hơn”, anh nói.

Anh cũng cho biết từng có người thân sinh sống tại một khu đô thị do cùng nhà phát triển triển khai nên phần nào hiểu về hệ sinh thái tiện ích: “Nếu khu vực này phát triển theo hướng tương tự, hoàn toàn có thể trở thành nơi đáng sống. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cân nhắc”.

Nhiều tiềm năng bứt phá

Không chỉ runner, nhiều gia đình kết hợp du lịch và tham gia sự kiện cũng bày tỏ ấn tượng với sự thay đổi của Cần Giờ. Gia đình anh Phan Anh Đức và chị Nguyễn Thị Anh Trang cho biết đã nhận thấy diện mạo đô thị chuyển biến rõ rệt thời gian gần đây.

“Đường xá được nâng cấp đáng kể. Sự xuất hiện của các dự án lớn cùng hệ thống dịch vụ mới khiến khu vực sôi động hơn, kéo theo du lịch phát triển”, anh Đức nhận định.

Theo anh, với định hướng đầu tư bài bản từ thành phố và sự tham gia của các tập đoàn lớn, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội bứt phá trong tương lai gần: “Khu vực này đang đi theo một hướng phát triển rõ ràng, không còn là điểm đến ít được chú ý như trước”.

Gia đình anh cũng đặt kỳ vọng vào các dự án hạ tầng đang được đề xuất, đặc biệt là tuyến đường vượt biển. “Nếu tuyến đường này hình thành, thời gian di chuyển từ Vũng Tàu sang Cần Giờ có thể rút xuống còn 10 phút, giúp việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Trang chia sẻ.

Ở góc nhìn dài hạn, anh Đức cho biết gia đình xem Cần Giờ là lựa chọn tiềm năng cho nhu cầu nghỉ dưỡng: “Không khí dễ chịu, lại đang phát triển nhanh. Nếu có điều kiện, tôi sẵn sàng đầu tư một không gian để gia đình nghỉ ngơi dịp cuối tuần hoặc lễ”.

Những chia sẻ từ runner và du khách cho thấy sức hút của VnExpress Marathon Green Paradise không chỉ nằm ở yếu tố thể thao, mà còn là cơ hội cảm nhận sự chuyển mình của một vùng đất – từ hạ tầng, cảnh quan đến định hướng phát triển.

Đáng chú ý, 30 ôtô Green SM sẽ được sử dụng như nguồn chiếu sáng linh hoạt trên cung đường chạy diễn ra ngày 1/5. Giải khởi tranh từ 4h sáng, việc đảm bảo ánh sáng là yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn cho khoảng 5.000 runner.