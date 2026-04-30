Cần Giờ sẵn sàng cho 'đại tiệc thể thao': Siêu đô thị biển tăng tốc, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Hàng nghìn runner, du khách và nhà đầu tư vẫn đang đổ về Vinhomes Green Paradise trước giờ khai cuộc VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy tại vùng biển phía Nam TP.HCM. Sự kiện không chỉ mang tới “đại tiệc thể thao” đa trải nghiệm mà còn là phép thử thực tế cho tốc độ hoàn thiện hạ tầng và năng lực vận hành của siêu đô thị biển, củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Cần Giờ đông nghịt người trước giờ khai cuộc VnExpress Marathon

Cần Giờ, “viên ngọc quý” được biển Thái Bình Dương bao la ôm ấp và 75.000 ha rừng ngập mặn ngút ngàn bao bọc, ngày hôm nay không chỉ mang vẻ đẹp thơ mộng thường ngày mà còn khoác áo mới sôi động khi quy tụ hàng ngàn runner, du khách, nhà đầu tư từ Bắc tới Nam.

Cộng đồng đam mê chạy bộ tề tựu về Vinhomes Green Paradise nhận Bib và Racekit trong ngày 30/4

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp các nẻo đường dẫn vào siêu đô thị Vinhomes Green Paradise - trung tâm của sự kiện. Hàng ngàn vận động viên háo hức đổi Bib, nhận Racekit và hào hứng bước vào một hành trình khám phá đầy lôi cuốn, từ thưởng thức đặc sản vùng miền tại các gian hàng ẩm thực, lái thử xe điện VinFast đến việc "nạp mood" sảng khoái cùng những set nhạc DJ bùng nổ.

Runner và du khách thích thú trải nghiệm hệ sinh thái xe điện VinFast bên lề sự kiện

Các “Trạm năng lượng xanh”, "Trạm kết nối xanh" trở thành điểm hẹn lý tưởng để runner thả lỏng tâm trí, sẵn sàng sức khỏe và tâm lý cho hành trình chinh phục cung đường “xuyên rừng - chạm biển” vào ngày 1/5.

Chị Trần Thị Kim Thoa cùng chồng đăng ký tham gia cự ly 21km tại VnExpress Marathon Green Paradise

Từng quen với một Cần Giờ hoang sơ, chỉ có Rừng Sác là điểm tựa cho các hoạt động du lịch ngoài trời, chị Trần Thị Kim Thoa (Bình Tân, TP.HCM), runner tham gia cự ly 21km, không giấu được sự ngỡ ngàng trước sự chuyển mình thần tốc của vùng đất này trong một năm qua.

“Hồi xưa khu vực này rất hoang sơ. Tháng nào tôi cũng đạp xe xuống đây nên cảm nhận rõ không gian heo hút, vắng vẻ. Kể từ khi Vinhomes Green Paradise xuất hiện, những vùng đầm lầy năm xưa đang dần trở thành không gian đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được "đặc sản" là bầu không khí trong lành, thiên nhiên nguyên bản, đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt của nội đô. Cần Giờ sẽ sớm trở thành ngôi nhà mới lý tưởng cho những người muốn thoát khỏi áp lực đô thị”, chị Thoa chia sẻ.

Từ đường chạy xanh đến giấc mơ an cư, đầu tư tại siêu đô thị biển

Chứng kiến những biến đổi ngoạn mục của Cần Giờ, chị Lê Thị Hà, runner cự ly 42km, không khỏi ấn tượng trước dấu ấn của Vinhomes Green Paradise đóng góp cho vùng đất từng được ví như “góc kẹt” của TP.HCM. Bên cạnh mục tiêu chinh phục thứ hạng cao trong giải chạy, chị chia sẻ mong muốn sở hữu bất động sản tại siêu đô thị cho mục đích an cư.

"Cần Giờ hiện là điểm đến lý tưởng với cung đường đẹp và giao thông ngày càng thuận lợi. Tôi rất mong muốn sở hữu một bất động sản tại đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian trong lành tập thể dục mỗi sáng”, chị Hà bộc bạch.

Runner cự ly 42 km Lê Thu Hà mong muốn sở hữu một ngôi nhà tại Cần Giờ

Nữ runner đánh giá cao tiềm năng bứt phá của kinh tế du lịch khi các sự kiện thể thao, lễ hội quy mô lớn liên tục được tổ chức tại siêu đô thị biển. Ngoài VnExpress Marathon Green Paradise thu hút hơn 5.000 vận động viên, Vinhomes Green Paradise đã ghi dấu trên bản đồ du lịch phía Nam khi hút 50.000 du khách tới Lễ hội Xuân Cần Giờ (tháng 2/2026), hơn 1.000 tham gia giải đi bộ Green Family Walk (19/4/2026).

Trong ngày hội thể thao, siêu đô thị ESG++ cũng đón hàng trăm tới nhà đầu tư từ khắp cả nước tới khảo sát và kiểm chứng tiềm năng khai thác kinh doanh.

Ô tô của khách hàng tới khảo sát dự án xếp hàng dài trên trục đại lộ Thời Đại rộng 120m trong sáng 30/4

Trong danh mục các sản phẩm thỏa mãn bài toán kinh doanh, khai thác dòng tiền từ dòng du khách lên tới 40 triệu người tại Vinhomes Green Paradise trong tương lai, nhà phố Boulevard Prime trên trục huyết mạch xuyên tâm Tương Lai, rộng tới 50m, được săn đón nhiều nhất.

Vị trí mặt tiền thương mại hiếm có mang lại cho các dãy nhà phố lợi thế kết nối trực tiếp nhà ga depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khu trung tâm thương mại, khu mua sắm giải trí 24/7 Cosmo Bay và đối diện hàng chục tòa chung cư cao tầng. Đây là một lợi thế "độc bản" giúp các doanh chủ tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ là cư dân tại chỗ cũng như dòng du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao suốt quanh năm.

Nhà phố Boulevard Prime trên trục Tương Lai được ví như “gà đẻ trứng vàng”

Chứng kiến hàng nghìn runner và du khách đổ về Vinhomes Green Paradise, chị Nguyễn Thị Trâm, runner đến từ Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: “Nếu trước đây du lịch Cần Giờ chỉ dừng lại ở mức sinh thái đơn giản và sơ khai, thì sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise với các sự kiện lớn như giải chạy Vnexpress Marathon Green Paradise là cú hích thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Nơi đây đang chuyển mình sang mô hình du lịch chuyên nghiệp với hệ sinh thái cao cấp: từ chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng đến những dãy phố thương mại sầm uất, mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn”.

Chị Nguyễn Thị Trâm cùng con trai check-in tại VnExpress Marathon Green Paradise

Rõ ràng, khi các yếu tố về tiến độ thi công thần tốc, quy hoạch hạ tầng bài bản và dòng khách sự kiện hội tụ, Vinhomes Green Paradise nói chung và nhà phố Boulevard Prime nói riêng không chỉ là một tài sản sinh dòng tiền ổn định, mà còn là bệ phóng cho những chiến lược kinh doanh bền vững. Với giới đầu tư, khi giải chạy kết thúc là lúc đường đua tài chính tại "thiên đường xanh" Cần Giờ tăng tốc. Trong bối cảnh đó, cơ hội không trải đều, mà nghiêng những nhà đầu tư có khả năng đón đầu xu hướng, sớm nhận diện chu kỳ và quyết đoán hành động.