FIFA chốt quỹ tiền thưởng kỷ lục ở World Cup 2026

Sau cuộc họp mới nhất của FIFA cùng các Liên đoàn thành viên tại Canada, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chốt nâng mức thưởng tổng cho World Cup 2026 từ 665 triệu USD lên 871 triệu USD. Trong số đó, FIFA tăng thêm 1 triệu USD tiền hỗ trợ 48 đội tuyển góp mặt ở vòng bảng World Cup 2026.

Các đội vượt qua từng vòng nhận 10 triệu USD, tăng 1 triệu USD. Bên cạnh đó, FIFA chi thêm 100 triệu USD để hỗ trợ phái đoàn các đội tuyển tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada. Cụ thể, mỗi đoàn sẽ được cấp tối thiểu 12,5 triệu USD để trang trải thêm chi phí trong quá trình tham gia World Cup 2026.

Quỹ tiền thưởng tại World Cup 2026 cao vượt trội so với giải đấu 4 năm trước. Tại World Cup 2022, FIFA chi tổng quỹ thưởng 440 triệu USD cho 32 đội tuyển.

Theo quy định, FIFA đã chi trả vé máy bay hạng thương gia khứ hồi, chi phí ăn ở cho một đoàn tối đa 50 người, cũng như toàn bộ phương tiện di chuyển nội địa trong thời gian diễn ra giải. Các đội còn được cung cấp phương tiện riêng, bao gồm cả xe chuyên dụng vận chuyển thiết bị.