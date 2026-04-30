Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

FIFA chốt quỹ tiền thưởng kỷ lục ở World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Mỗi đội tham dự World Cup 2026 được FIFA hỗ trợ 2,5 triệu USD, thay vì 1,5 triệu USD như kế hoạch ban đầu.

world-cup-2026-to-chuc-o-nuoc-nao-471f234462.jpg

Sau cuộc họp mới nhất của FIFA cùng các Liên đoàn thành viên tại Canada, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chốt nâng mức thưởng tổng cho World Cup 2026 từ 665 triệu USD lên 871 triệu USD. Trong số đó, FIFA tăng thêm 1 triệu USD tiền hỗ trợ 48 đội tuyển góp mặt ở vòng bảng World Cup 2026.

Các đội vượt qua từng vòng nhận 10 triệu USD, tăng 1 triệu USD. Bên cạnh đó, FIFA chi thêm 100 triệu USD để hỗ trợ phái đoàn các đội tuyển tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada. Cụ thể, mỗi đoàn sẽ được cấp tối thiểu 12,5 triệu USD để trang trải thêm chi phí trong quá trình tham gia World Cup 2026.

Quỹ tiền thưởng tại World Cup 2026 cao vượt trội so với giải đấu 4 năm trước. Tại World Cup 2022, FIFA chi tổng quỹ thưởng 440 triệu USD cho 32 đội tuyển.

Theo quy định, FIFA đã chi trả vé máy bay hạng thương gia khứ hồi, chi phí ăn ở cho một đoàn tối đa 50 người, cũng như toàn bộ phương tiện di chuyển nội địa trong thời gian diễn ra giải. Các đội còn được cung cấp phương tiện riêng, bao gồm cả xe chuyên dụng vận chuyển thiết bị.

Các Liên đoàn sẽ tự chi trả một số khoản như bảo hiểm cho cầu thủ và thành viên đoàn, chi phí phát sinh tại khách sạn hoặc nhu cầu mở rộng quy mô đoàn. Với việc điều chỉnh ngân sách lần này, FIFA đang cố gắng đảm bảo rằng việc tham dự World Cup 2026 không trở thành gánh nặng tài chính, đặc biệt với các đội không có tiềm lực mạnh.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia gồm United States, Canada và Mexico. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, nâng tổng số trận lên 104. Từ quy mô này, FIFA dự tính đạt doanh thu ít nhất 11 tỷ USD tại World Cup 2026.

#FIFA #World Cup 2026 #thưởng #đội tuyển #giải đấu #tài chính #thể thao #tin World Cup 2026 #lịch World Cup 2026 #trận đấu World Cup 2026 #vòng bảng World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe