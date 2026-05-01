Nhận định Leeds vs Burnley, 2h00 ngày 2/5: Chủ nhà giành vé trụ hạng sớm

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Burnley, vòng 35 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Leeds nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng nhưng vẫn cần thêm điểm số khi tiếp đón Burnley, đội bóng đã chính thức xuống hạng.

Nhận định trước trận Leeds vs Burnley

Leeds United đang có lợi thế trong cuộc đua trụ hạng nhưng họ chưa thể yên tâm khi mùa giải còn 4 vòng. Ngay lúc này, đoàn quân của HLV Daniel Farke có khoảng cách 6 điểm so với vị trí rớt hạng. Họ cần thêm một chiến thắng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Ngược lại, chỉ cần một cú sảy chân, lợi thế của Leeds bị lu mờ và họ có thể gặp áp lực ở 3 trận cuối.

Phong độ của Leeds tại Ngoại hạng Anh khá ấn tượng. Họ đang nắm chuỗi 5 trận bất bại, với giành 9 điểm, từ đó có những bước tiến ổn định để dần thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Phong độ tốt của Okafor là điểm tựa để Leeds tin rằng, họ không chỉ trụ hạng thành công mà có thể cải thiện vị trí tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, Burnley đã chính thức xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Mùa giải chưa kết thúc nhưng Burnley cũng nói lời chia tay với HLV Scott Parker. Đây là lúc Burnley hướng đến mùa giải tiếp theo tại hạng Nhất Anh nhằm tìm đường trở lại Ngoại hạng Anh. Họ sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát môi trường đỉnh cao của Ngoại hạng Anh.

Leeds nắm mọi lợi thế để hướng đến chiến thắng trên sân nhà. Họ hừng hực khí thế trong khi Burnley là binh đoàn rệu rã và đã giương cờ trắng. Không loại trừ khả năng sẽ có bữa tiệc bàn thắng bùng nổ ở trận đấu này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Leeds vs Burnley

Với thành tích giành 9 điểm trong 5 trận gần đây, Leeds đang nằm trong top 6 đội có thành tích tốt nhất ở cùng giai đoạn. Họ thắng MU, hòa Bournemouth và thua sát nút Chelsea trong chuỗi 5 trận đã qua. Đó là thành tích thuyết phục, thậm chí là bất ngờ nếu so sánh với chính Leeds ở giai đoạn đầu mùa.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Burnley không có dấu hiệu cải thiện dù họ rơi vào thế nguy hiểm. Burnley chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trận đấu mà Burnley thắng Crystal Palace trong thế lội ngược dòng chỉ là tia sáng mỏng manh. Họ vừa thua liên tiếp trước Everton, Fulham và Nottingham Forest, thủng lưới 9 bàn trong 3 trận.

Thông tin lực lượng Leeds vs Burnley

Leeds United bước vào trận đấu với lực lượng gần như mạnh nhất. Họ chỉ mất Ilia Gruev đến hết mùa vì chấn thương đầu gối, trong khi Gabriel Gudmundsson vẫn cần thêm thời gian để đánh giá thể trạng trước giờ bóng lăn. Nhìn chung, đây không phải tổn thất quá lớn với đội chủ nhà.

Trên hàng công Leeds, Dominic Calvert-Lewin sẽ tiếp tục đá chính. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo này có dấu hiệu chững lại khi anh chỉ ghi 1 bàn trong 8 trận gần nhất. Noah Okafor mới là điểm tựa thật sự của Leeds ở giai đoạn này khi đã ghi 5/7 bàn kể từ tháng 2, trở thành phương án tấn công hiệu quả nhất của đội hình Leeds.

Bên kia chiến tuyến, Burnley tiếp tục đối mặt với hàng loạt vấn đề về nhân sự. Josh Cullen, Connor Roberts và Jordan Beyer chắc chắn vắng mặt, khiến hệ thống phòng ngự vốn đã mong manh càng thêm thiếu ổn định.

Một vài tín hiệu tích cực đến với Burnley từ việc Hannibal Mejbri, Axel Tuanzebe và Zeki Amdouni đang tiến gần ngày trở lại, nhưng khả năng ra sân của họ vẫn còn bỏ ngỏ. Gánh nặng ghi bàn của Burnley tiếp tục đặt lên vai Zian Flemming - cầu thủ đã ghi 9 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó phần lớn đến từ các trận sân khách.

Đội hình dự kiến Leeds vs Burnley.