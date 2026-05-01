Chủ tịch FIFA tuyên bố Iran dự World Cup 2026, thi đấu trọn vẹn vòng bảng ở Mỹ

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026 và thi đấu tại Mỹ, bất chấp việc đại diện liên đoàn nước này không thể góp mặt tại Đại hội FIFA ở Vancouver vì vấn đề nhập cảnh.

"Tôi muốn khẳng định Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026. Họ sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản: chúng ta cần đoàn kết, cần đưa mọi người xích lại gần nhau. Thế giới đã có quá nhiều chia rẽ rồi", Chủ tịch Infantino phát biểu trong cuộc họp mới nhất của FIFA cùng các liên đoàn thành viên.

Tuyên bố của Infantino được đưa ra tại Đại hội FIFA ở Vancouver, nơi Iran không có đại diện tham dự do trục trặc với phía Canada. Trước đó, phái đoàn ba người của LĐBĐ Iran đã bay tới Toronto, nhưng một thành viên bị từ chối nhập cảnh. Hai người còn lại quyết định không tiếp tục tham dự đại hội FIFA để phản đối. Truyền thông Iran sau đó xác nhận Chủ tịch liên đoàn, Mehdi Taj, bị chặn tại sân bay Pearson dù đã được cấp phép nhập cảnh từ trước.

Iran sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15/6, trước khi đối đầu Bỉ (21/6) và khép lại vòng bảng gặp Ai Cập ở Seattle. Iran và Mỹ có thể gặp nhau ở vòng 1/16 nếu đứng nhì bảng.

Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, cho biết các cầu thủ Iran sẽ được chào đón, nhưng một số quan chức đi cùng có thể gặp khó khăn do có liên quan với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - tổ chức bị Canada liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2024. Đó là lý do mà Chủ tịch Mehdi Taj, người từng giữ vai trò trong IRGC, bị Canada chặn lại.

Trước đó, một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị FIFA thay thế Iran bằng Italia tại World Cup sắp tới. Sau đó, bà Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên của chính phủ Iran, tuyên bố họ không có ý định rút lui và không chấp nhận với bất kỳ sự thay thế nào mang tính áp đặt từ bên ngoài.

Bộ trưởng Thể thao Italia, ông Andrea Abodi, lên tiếng khẳng định Italia từ chối nhận suất đặc cách dự World Cup 2026 (nếu có). "Mọi việc trong bóng đá cần được giải quyết trên sân cỏ. Do đó đề xuất cử Italia thế chỗ Iran dự World Cup 2026 không phù hợp", ông Abodi nhấn mạnh.

Tuyển Iran đã chốt dự World Cup 2026. Họ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức các trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 để hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada.