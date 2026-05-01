Tiền đạo Indonesia kungfu đối thủ chịu án kỷ luật nặng chưa từng có

TPO - Một sự cố bạo lực kinh hoàng tại giải U20 Indonesia mới đây đã dẫn đến án kỷ luật nghiêm khắc nhất từ trước đến nay của bóng đá nước này. Cầu thủ Fadly Alberto (CLB Persewangi) chịu án cấm thi đấu 3 năm do hành vi tấn công đối phương thô bạo trên sân cỏ.

Sự nghiệp của Fadly Alberto đang bị đe dọa nghiêm trọng

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa U20 Persewangi và U20 Dewa. Trong một tình huống hai bên lời qua tiếng lại, Fadly Alberto đã bất ngờ tung cú đá thẳng chân vào lưng một cầu thủ đối phương đang đứng trên sân. Cú đá cực mạnh khiến nạn nhân gục xuống đau đớn và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Kết luận của đội ngũ y tế cho thấy nạn nhân của Fadly Alberto bị rạn xương vai.

Hành động phi thể thao này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia và quốc tế. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi xem xét các băng ghi hình và mức độ nghiêm trọng của hành vi, Ủy ban Kỷ luật PSSI đã quyết định cấm Fadly Alberto tham gia mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong vòng 3 năm.

Bên cạnh án cấm thi đấu, cầu thủ này còn phải nộp một khoản tiền phạt hành chính lớn. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép của PSSI đối với vấn nạn bạo lực sân cỏ đang có xu hướng gia tăng tại các giải đấu quốc nội.

Án phạt dành cho Fadly Alberto không chỉ đe doạ chấm dứt gần như toàn bộ sự nghiệp đang nảy mầm của anh mà còn là bài học đắt giá cho các cầu thủ về việc giữ cái đầu lạnh và đạo đức nghề nghiệp khi thi đấu.

Fadly Alberto là 1 trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất Indonesia. Anh từng tham dự Cúp thế giới dành cho lứa U17 cách đây 2 năm. Cầu thủ này đang là thành viên của đội U19 Indonesia và anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Tuy nhiên với án phạt vừa nhận, tiền đạo 18 tuổi coi như sẽ phải làm lại từ con số không và không loại trừ khả năng anh sẽ giải nghệ sau biến cố này.