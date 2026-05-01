Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tiền đạo Indonesia kungfu đối thủ chịu án kỷ luật nặng chưa từng có

Đặng Lai

TPO - Một sự cố bạo lực kinh hoàng tại giải U20 Indonesia mới đây đã dẫn đến án kỷ luật nghiêm khắc nhất từ trước đến nay của bóng đá nước này. Cầu thủ Fadly Alberto (CLB Persewangi) chịu án cấm thi đấu 3 năm do hành vi tấn công đối phương thô bạo trên sân cỏ.

img-8772.jpg
Sự nghiệp của Fadly Alberto đang bị đe dọa nghiêm trọng

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa U20 Persewangi và U20 Dewa. Trong một tình huống hai bên lời qua tiếng lại, Fadly Alberto đã bất ngờ tung cú đá thẳng chân vào lưng một cầu thủ đối phương đang đứng trên sân. Cú đá cực mạnh khiến nạn nhân gục xuống đau đớn và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Kết luận của đội ngũ y tế cho thấy nạn nhân của Fadly Alberto bị rạn xương vai.

Hành động phi thể thao này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia và quốc tế. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi xem xét các băng ghi hình và mức độ nghiêm trọng của hành vi, Ủy ban Kỷ luật PSSI đã quyết định cấm Fadly Alberto tham gia mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong vòng 3 năm.

Bên cạnh án cấm thi đấu, cầu thủ này còn phải nộp một khoản tiền phạt hành chính lớn. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép của PSSI đối với vấn nạn bạo lực sân cỏ đang có xu hướng gia tăng tại các giải đấu quốc nội.

Án phạt dành cho Fadly Alberto không chỉ đe doạ chấm dứt gần như toàn bộ sự nghiệp đang nảy mầm của anh mà còn là bài học đắt giá cho các cầu thủ về việc giữ cái đầu lạnh và đạo đức nghề nghiệp khi thi đấu.

Fadly Alberto là 1 trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất Indonesia. Anh từng tham dự Cúp thế giới dành cho lứa U17 cách đây 2 năm. Cầu thủ này đang là thành viên của đội U19 Indonesia và anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Tuy nhiên với án phạt vừa nhận, tiền đạo 18 tuổi coi như sẽ phải làm lại từ con số không và không loại trừ khả năng anh sẽ giải nghệ sau biến cố này.

Đặng Lai
#bóng đá Indonesia #bạo lực sân cỏ #án phạt kỷ luật #cầu thủ bị cấm thi đấu #PSSI #Fadly Alberto

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe