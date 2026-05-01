Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Sân chơi hòa nhập lan tỏa giá trị nhân văn

TPO - Khởi tranh ngày 2/5 tại Bắc Ninh, Para Natuh Pickleball 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là mô hình hòa nhập tiêu biểu, nơi vận động viên khuyết tật và không khuyết tật cùng thi đấu, kết nối và lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng.

Giải đấu với chủ đề: “Thể thao hòa nhập - Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc", do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đồng thời hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Không đơn thuần là một giải thể thao, Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 được thiết kế như một mô hình hòa nhập tiêu biểu. Giải có 32 đội tham dự, thi đấu theo thể thức đôi đặc biệt: mỗi đội gồm một vận động viên khuyết tật kết hợp cùng một vận động viên đồng hành - có thể là KOL/KOC, VĐV phong trào hoặc đại diện cộng đồng.

Chính cấu trúc thi đấu đặc biệt đã tạo nên bản sắc riêng cho giải khi yếu tố chuyên môn song hành cùng những giá trị nhân văn sâu sắc. Thông qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng thể thao sẽ trở thành cầu nối gắn kết con người, doanh nghiệp và cộng đồng, mở ra thêm cơ hội sinh kế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. ​ Bên cạnh hệ thống giải thưởng chuyên môn, giải đấu còn xây dựng các hạng mục giải thưởng nhân văn, tôn vinh những giá trị vượt lên trên thành tích thi đấu. Sự hỗ trợ, gắn kết và đồng hành giữa các vận động viên được xem là tiêu chí quan trọng để xét các giải thưởng đặc biệt, qua đó nhấn mạnh thông điệp: hòa nhập không chỉ dừng ở sự hỗ trợ, mà là hành trình cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững.

Một điểm nhấn khác của Para Natuh 2026 là cách tiếp cận đa chiều. Giải đấu không tách rời mà được đặt trong hệ sinh thái hoạt động phong phú, lấy thể thao làm trung tâm và lan tỏa sang các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động đồng hành sẽ được triển khai như Cuộc thi “Việt thực Para Natuh - Bắc Ninh” với chủ đề Ẩm thực hòa nhập, tái hiện bản sắc văn hóa qua ẩm thực; Cuộc thi báo chí “Tiếng nói hòa nhập” và Cuộc thi nhiếp ảnh “Khoảnh khắc hòa nhập”. Các tác phẩm sẽ được nhận từ ngày 2/5 đến 19/5 và dự kiến trao giải vào ngày 5/6/2026.

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng như trồng cây cùng nhà báo, nhiếp ảnh gia và các lực lượng đồng hành, hưởng ứng Ngày Môi trường, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và phát triển bền vững.

