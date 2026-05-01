Hà Nội đẩy SHB Đà Nẵng vào cửa tử

Không có bất ngờ nào tại Hàng Đẫy. Cho dù thi đấu không quá thuyết phục, nhưng Hà Nội vẫn đánh bại SHB Đà Nẵng để tiếp tục cuộc đua giành ngôi á quân V-League với Thể Công Viettel.
Ở hướng ngược lại, Đà Nẵng tiến gần hơn đến giải hạng nhất sau trận thua này.
90+14': Hai Long phá bẫy việt vị của Đà Nẵng thoát xuống bên cánh trái và trả ngược bóng cho Daniel dứt điểm. Bóng bật người hậu vệ áo cam đập trúng xà ngang đội khách.
90+10': Đồng hồ trận đấu đã chạy qua phút 100, nhưng trọng tài chưa thổi còi mãn cuộc. Đây là thời gian bù thêm cho quá trình kiểm tra VAR liên tục cuối trận.
90+7': Sau khi xem lại video, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi Vũ Tiến Long. Số 68 vừa vào sân thay Hùng Dũng cách đây ít phút.
90+6': Tổ VAR một lần nữa đề nghị trọng tài Hoàng Thanh Bình ra ngoài xem lại video quay chậm. Một cầu thủ Hà Nội dường như đã húc đầu vào Đỗ Phi Long của Đà Nẵng.
90+3': Sau khi xem lại video và thảo luận với tổ VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình quyết định không có phạt đền cho Đà Nẵng dù bóng đã chạm tay hậu vệ Hà Nội trong vòng cấm. Lý do vì cầu thủ Đà Nẵng đã việt vị trước đó.
89': Tổ VAR bất ngờ vào cuộc kiểm tra tình huống có thể được hưởng phạt đền của SHB Đà Nẵng khi pha bóng đã trôi qua khá lâu. Trọng tài chính sẽ phải ra ngoài sân xem lại video quay chậm.
87': Phạm Tuấn Hải độc diễn trong vòng cấm Đà Nẵng và tung ra cú sút sệt hiểm hóc. Thủ môn Văn Toản không thể cản phá, nhưng bóng chỉ đi sát mép ngoài cột dọc Đà Nẵng.
85': Đội trưởng Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng bị đau và phải rời sân. Tiến Long vào thay.
79': Từ nỗ lực đi bóng của Xuân Mạnh bên cánh phải, bóng bật ra ngoài và Hai Long lập tức tung cú vô lê từ sát vòng cấm Đà Nẵng. Dù vậy, bóng đi vọt xà ngang đội khách.
77': Cầu thủ Đà Nẵng mắc sai lầm giúp Daniel thoát xuống bên cánh trái và căng ngang vào trong. Bóng trúng chân hậu vệ áo cam đổi hướng, suýt đi thẳng vào lưới khi thủ môn Văn Toản đã đứng chôn chân.
71': Sau khi xem lại tình huống quay chậm, trọng tài Hoàng Thanh Bình quyết định rút thẻ đỏ với Đức Anh. Như vậy, SHB Đà Nẵng chỉ còn 10 người trên sân.
67': VAR đã vào cuộc kiểm tra lại tình huống tranh chấp của cầu thủ Đà Nẵng với Daniel. Sau khi tiền đạo của Hà Nội ngã xuống, Đức Anh đã giẫm vào người anh nhưng trọng tài không nhìn thấy.
64': HLV Kewell tung Phạm Tuấn Hải vào thay Fisher.
60': Hà Nội đang giảm tốc độ tấn công ở đầu hiệp 2. Đội chủ nhà đang dẫn trước và không có lý do gì phải vội vàng.
52': Đình Duy phá bẫy việt vị của Hà Nội và thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Chuẩn. Đáng tiếc tiền vệ này không sút ngay mà chuyền ngang cho đồng đội và bị Văn Chuẩn bắt bài, lao ra ôm gọn bóng. Rất đáng tiếc cho Đà Nẵng.
Hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm, nhưng hai đội vẫn cùng nhau ghi 3 bàn thắng. Hà Nội tạm dẫn trước 2-1 nhờ 2 pha đánh đầu của Anh Tiệp và Xuân Mạnh.
45+3': Hai Long đi bóng từ cánh phải vào trung lộ và tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30m. Bóng đi căng, nhưng cao hơn khung thành Đà Nẵng.
45': Từ cánh trái, Xuân Tú tạt bóng chính xác cho Xuân Mạnh đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Thủ môn Văn Toản có phần giật mình và không theo kịp tình huống này.
40': Khác với các trận đấu gần đây, Hà Nội FC đang chơi khá bế tắc. Đỗ Hoàng Hên gần như không xuất hiện trên sân trừ các tình huống đá phạt cố định, trong khi Hai Long và Xuân Tú chơi không tốt ở hai cánh.
33': Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm SHB Đà Nẵng, Fisher xoay người dứt điểm cực nhanh. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc đội khách khá xa.
27': Hai Long đi bóng tốc độ đâm thẳng vào vòng cấm của SHB Đà Nẵng. Một hậu vệ áo cam băng ra xoạc bóng, Hai Long ngã ra sân nhưng trọng tài không thổi còi.
21': Hậu vệ Hà Nội bẫy việt vị, Minh Quang thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội và căng ngang vừa tầm cho Makaric ghi bàn dễ dàng. VAR vào cuộc kiểm tra các cầu thủ Đà Nẵng đã việt vị hay chưa, và xác định bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. 1-1 cho đội khách.
16': Từ cự ly đá phạt khoảng 30m, Đậu Văn Toàn quyết định sút thẳng về khung thành Đà Nẵng. Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản vẫn kịp bay người đẩy bóng hết biên ngang.
14': Đà Nẵng phải thay người rất sớm. Minh Quang vào thay Lopez bị chấn thương.
12': Ngôi sao của SHB Đà Nẵng, Joel Lopez chấn thương sau nỗ lực đi bóng không thành công.
8': Thủng lưới sớm nhưng SHB Đà Nẵng không đánh mất thế trận. Các cầu thủ áo cam đang cố gắng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tìm bàn gỡ.
3': Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, Hà Nội đã mở tỷ số. Từ quả đá phạt của Hoàng Hên, Anh Tiệp băng xuống đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Toản. 1-0 cho Hà Nội.
Ở trận này, đội khách chỉ có 2 ngoại binh là Joel Lopez và Makaric. Trong khi đó, Henen vắng mặt không rõ lý do.
Trung vệ Gustavo thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch và có tên là Đỗ Phi Long.
SHB Đà Nẵng giao bóng trước.
Ở trận này, Lê Xuân Tú được HLV Kewell lựa chọn thay thế Văn Quyết bị treo giò. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ Anh Tiệp tiếp tục được tin dùng thay Duy Mạnh bị chấn thương.
Ở vòng đấu trước, SHB Đà Nẵng cho thấy sức mạnh đáng gờm của một đội bóng đang đứng trước bờ vực thẳm khi cầm hòa Thể Công Viettel với tỷ số 3-3. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn khiến tất cả bất ngờ khi rượt đuổi tỷ số với đội đang đứng nhì bảng đến cùng với giành 1 điểm quan trọng vào phút cuối.
Cho dù vẫn kém vị trí an toàn của HAGL đến 6 điểm, nhưng trận hòa Thể Công Viettel chắc chắn giúp SHB Đà Nẵng tự tin hơn, quyết tâm hơn trong phần còn lại của mùa giải. Họ sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội với tinh thần quyết đấu như vậy và hứa hẹn tạo ra bất ngờ.
Hà Nội đang bay cao cùng HLV Harry Kewell khi thắng 5/6 trận gần đây tại V-League và leo lên nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, động lực thi đấu của Hà Nội lúc này là dấu hỏi lớn khi họ không có mục tiêu nào thực sự rõ ràng.
Với 15 điểm kém đội đầu bảng Công an Hà Nội trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Hà Nội xem như không còn cơ hội vô địch. Họ cũng khó tranh được vị trí á quân khi kém Thể Công Viettel 6 điểm và kém cả Ninh Bình 1 điểm.
Trong bối cảnh này, sẽ không quá bất ngờ nếu Hà Nội mất điểm trước SHB Đà Nẵng. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của đội bóng áo tím tối nay.
