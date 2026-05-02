Đi tập thể dục, tá hỏa phát hiện 2 cá sấu lớn bơi lững lờ trên sông

TPO - Trong lúc đi tập thể dục buổi chiều, hai cha con ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ phát hiện 2 con cá sấu cỡ lớn bơi trên sông.

Hình ảnh 2 con cá sấu cỡ lớn bơi trên sông Tiểu Cần do người dân chụp lại.

Trưa 2/5, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai con cá sấu do người dân phát hiện chiều qua (1/5), trên sông Tiểu Cần đoạn qua ấp 2, xã Tiểu Cần.

Trước đó, chiều 1/5, hai cha con ở xã Tiểu Cần khi đi tập thể dục đã thấy 2 con cá sấu nổi lên mặt sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, mỗi con có trọng lượng khoảng 50kg. Hai người này đã lấy điện thoại chụp hình và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo UBND xã Tiểu Cần và phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh và có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính qyền xã đã thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh và khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập ở khu vực khúc sông trên, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để kịp thời xử lý.