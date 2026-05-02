Thế giới

Tổng thống Trump nói về hành động của Hải quân Mỹ với tàu Iran

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu rằng, Hải quân Mỹ hành động “như cướp biển” khi tịch thu con tàu của Iran, để thực thi lệnh phong toả các cảng biển của nước này.

ap26120726833932.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong phát biểu tại sự kiện ở The Villages, bang Florida ngày 1/5, Tổng thống Trump kể lại việc lực lượng Mỹ đã bắn vào phòng động cơ của con tàu đang cố đâm vào cái mà ông gọi là “bức tường sắt”. Ông có vẻ nhắc đến vụ tàu USS Spruance chặn tàu mang cờ Iran “Touska” khi nó di chuyển tới cảng của Iran tháng trước vào thời điểm lực lượng Mỹ đang thực thi lệnh phong toả.

“Con tàu đã dừng lại. Họ dùng tàu kéo, sau đó chúng tôi đổ bộ lên tàu, lên tất cả mọi thứ. Rồi chúng tôi kiểm soát con tàu. Chúng tôi kiểm soát hàng hóa, kiểm soát dầu. Đó là một hoạt động rất có lợi nhuận”, ông Trump nói, và cho rằng hoạt động này “giống như cướp biển”.

Một số tàu của Iran đã bị Mỹ tịch thu sau khi rời cảng, cùng với các tàu chở hàng và chở dầu bị Mỹ khống chế trên các vùng biển châu Á.

Cũng trong phát biểu ngày 1/5, ông Trump nói những ai cho rằng Mỹ không “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”.

“Phe cánh tả cấp tiến nói chúng ta không thắng. Họ chẳng còn lực lượng quân sự nào cả. Thật khó tin. Thực sự, tôi tin rằng đó là phản quốc. Các bạn muốn biết sự thật không - đó là phản quốc”, ông Trump nói.

Nhắc đến chiến dịch quân sự chớp nhoáng tại Venezuela hồi tháng 1 mà ông gọi là “một trong những chiến dịch quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử”, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không muốn nói quá sớm về chiến thắng ở Iran.

“Chúng ta đang làm tốt gần như tương tự ở Iran. Nhưng tôi không thích nói về điều đó cho đến khi công việc hoàn tất”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ không nhắc đến tình thế bế tắc với Iran hiện nay và những khác biệt rõ ràng giữa 2 chiến dịch quân sự.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đã phá hủy lực lượng Hải quân Iran và nhấn mạnh “thiên tài” của chiến lược phong tỏa tàu ra vào các cảng của Iran. Tuy nhiên, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Trump còn cho rằng Mỹ không đạt được thoả thuận với Iran có thể là điều “tốt hơn”, trong bối cảnh tiến trình đàm phán dường như lại rơi vào bế tắc.

“Thành thật mà nói, có lẽ tốt hơn nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận nào cả. Bạn có muốn biết sự thật không? Bởi vì chúng ta không thể để chuyện này kéo dài. Nó đã kéo dài quá lâu rồi”, ông Trump nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói với báo chí rằng ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Ông cũng nói với các phóng viên rằng các lựa chọn của ông với Iran chỉ còn là “hoặc tấn công mạnh mẽ để kết thúc hoàn toàn, hoặc là cố gắng đạt được một thỏa thuận”.

Trong một diễn biến khác, một số quân nhân Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhân viên dân sự và gia đình họ gần đây nhận được các tin nhắn đe dọa “chưa được xác thực” từ nhóm hacker liên quan được cho là ủng hộ Iran, CNN dẫn tuyên bố từ Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân (NCIS) cho biết.

Bình Giang
Reuters, CNN
