Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám đốc người Hàn Quốc nghi mất tích khi chèo thuyền sup ở hồ nhân tạo tại TPHCM

An Yên

TPO - Cơ quan chức năng huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc nghi mất tích khi cùng người bạn chèo thuyền sup ở hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM).

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND xã Kim Long (TPHCM) thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc nghi mất tích. Hiện tại việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Theo thông tin ban đầu, người nghi mất tích là ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông này là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Ngãi Giao.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng một nhóm bạn di chuyển bằng ô tô đến khu vực hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM), để chèo thuyền sup trên hồ.

Sau khi qua bên kia bờ hồ tham quan, chụp ảnh, trên đường chèo thuyền về điểm xuất phát, người bạn đi cùng không thấy ông S (vốn chèo sup ở phía sau). Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Chí Khởi - Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương tiện chuyên dụng và nhân lực để tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra từ 1/5 nhưng đến sáng 2/5 vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Hồ Đá Đen là hồ chứa nước nhân tạo quan trọng tại phía Đông TPHCM, có diện tích lưu vực khoảng 149km², dung tích chứa khoảng 33,4 triệu m³ nước. Hồ này nằm trên địa bàn của nhiều xã, phường như Ngãi Giao, Kim Long... thường xuyên thu hút người dân và du khách đến câu cá, bơi lội, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.

