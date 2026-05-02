Ca sĩ Akira Phan trao sổ đỏ, xấp tiền mặt trong đám hỏi vợ CEO

TPO - Sáng 2/5, lễ ăn hỏi ca sĩ Akira Phan và bạn gái là doanh nhân Phương Maika diễn ra tại TPHCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm khi xuất hiện nhiều sính lễ có giá trị.

Akira Phan trao sính lễ kim cương, tiền mặt và giấy tờ nhà đất

Theo ghi nhận tại buổi lễ, nhà trai chuẩn bị 9 tráp sính lễ theo phong tục, gồm trầu cau, bánh trái, rượu và các lễ vật truyền thống. Bên cạnh đó, phần sính lễ có giá trị cao.

Akira Phan trao cho cô dâu hai bộ trang sức kim cương, gồm bông tai, dây chuyền và nhẫn cưới. Sính lễ trong lễ hỏi còn có nhiều xấp tiền mặt và giấy tờ nhà đất (sổ đỏ). Hình ảnh trên được chia sẻ rộng rãi, tạo nên nhiều bàn luận về mức độ đầu tư của buổi lễ.

Akira Phan trao sính lễ cho vợ doanh nhân.

Lễ ăn hỏi diễn ra theo đầy đủ nghi thức truyền thống. Đại diện hai gia đình phát biểu, nhà trai tiến hành trao sính lễ, sau đó cô dâu và chú rể thực hiện nghi lễ gia tiên, dâng hương và ra mắt họ hàng hai bên. Không khí buổi lễ mang tính trang trọng, song vẫn giữ sự ấm cúng của một sự kiện gia đình.

Không gian tổ chức được trang trí theo tông vàng chủ đạo, sử dụng hoa tươi phủ từ cổng vào đến khu vực chính.

Trong ngày trọng đại, Akira Phan diện vest trắng, xuất hiện với hình ảnh chỉn chu. Cô dâu Phương Maika lựa chọn trang phục thanh lịch, phù hợp với tính chất buổi lễ. Cả hai sánh đôi trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Một điểm đáng chú ý khác là sự có mặt của ba người con riêng của cô dâu.

Vợ của Akira Phan là ai?

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng (sinh năm 1985), từng được biết đến với các ca khúc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền. Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, anh có thời gian ít xuất hiện, đồng thời trải qua nhiều biến động cá nhân, bao gồm vấn đề tài chính, sức khỏe và ngoại hình.

Bạn đời của anh - Phương Maika là doanh nhân trong lĩnh vực dược phẩm, không hoạt động trong showbiz. Phương Maika đã có ba con riêng trước khi đến với Akira Phan, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân.

Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò khoảng một năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi. Họ giữ kín mối quan hệ, không chia sẻ về nhau trên trang cá nhân. Chỉ đến thời điểm cận kề lễ ăn hỏi, nam ca sĩ mới công khai vợ sắp cưới.

Akira Phan chia sẻ mối quan hệ này mang đến sự thay đổi rõ rệt trong cách anh nhìn nhận cuộc sống: “Em không đến bằng những điều ồn ào hay rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng bước vào, đủ để anh muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, và lần đầu tiên thật sự mong có một nơi để trở về".

Phương Maika có 3 con riêng trước khi về chung nhà với Akira Phan.

Nam ca sĩ nhấn mạnh sự thay đổi về trách nhiệm cá nhân khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Akira Phan nhìn nhận tình yêu không phải là sự ràng buộc mà là lựa chọn đồng hành: “Chiếc nhẫn không phải là ràng buộc, mà là một lời xác nhận dịu dàng, chúng ta chọn ở lại, chọn tin tưởng, chọn đồng hành cùng nhau".

Theo Akira Phan, bạn gái anh sống giản dị, độc lập, khác với môi trường giải trí. Điều này góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt và định hướng cá nhân của nam ca sĩ.

Trong quá trình tìm hiểu, anh cũng xây dựng mối quan hệ với các con riêng của bạn gái. Sau khoảng một năm gắn bó, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân khi cảm thấy mối quan hệ đã ổn định. Theo kế hoạch, đám cưới của cặp đôi dự kiến tổ chức ngày 26/9 tại TPHCM.