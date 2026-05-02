Dung mạo thật của Lý Nhược Đồng

TPO - Bước sang tuổi 60. Lý Nhược Đồng gây trầm trồ nhờ vóc dáng thon gọn săn chắc. Dung mạo của nữ diễn viên luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Cô có bí quyết để giữ gìn nhan sắc suốt chục năm qua.

Nhan sắc tuổi 60 của Lý Nhược Đồng

Ngày 2/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Nhược Đồng xuất hiện tại Tô Châu trong chuyến du lịch kết hợp quảng bá địa phương. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách cổ điển với tóc uốn sóng retro kiểu Thượng Hải thập niên 1920-1930, kết hợp sườn xám ôm dáng khi dạo bước giữa phố cổ, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bước sang tuổi 60, nhưng hình ảnh “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh” trong Thần điêu đại hiệp vẫn gần như không thay đổi. Vóc dáng thon thả, khí chất thanh tao cùng phong cách Giang Nam cổ điển khiến nhiều khán giả tiếp tục trầm trồ.

Lý Nhược Đồng xuất hiện ở Tô Châu, Trung Quốc.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, Lý Nhược Đồng diện sườn xám họa tiết quả trám màu cam, kết hợp kiểu tóc sóng tôn lên vẻ đẹp cổ điển. Cô cho biết từng đến Tô Châu vào năm trước nhưng do chọn sai thời điểm nên đông đúc, lần này chuẩn bị kỹ hơn để có trải nghiệm trọn vẹn.

Nữ diễn viên chia sẻ khi mặc sườn xám dạo bước trên những con phố cổ, cảm giác như đang lạc vào bức tranh thủy mặc.

Cách đó ít ngày, Lý Nhược Đồng gây sốt khi tham gia sự kiện ở trung tâm thương mại. Cô mặc bra khoe vòng eo "con kiến", vòng bụng săn chắc, sau đó thị phạm động tác "trồng cây chuối".

Lý Nhược Đồng khoe vóc dáng gây sốt.

Bí quyết tập luyện suốt 30 năm

Đằng sau những lần bị “nhận nhầm tuổi” là sự kỷ luật nghiêm khắc suốt hàng chục năm của Lý Nhược Đồng. Từ năm 34 tuổi, cô bắt đầu tập luyện bài bản, duy trì mỗi ngày 1,5 giờ vận động cường độ cao.

Các bài plank kéo dài nhiều phút, kết hợp giữa tập sức mạnh và cardio giúp cô sở hữu đường nét cơ bắp và vóc dáng vượt xa tuổi thật. Về chế độ ăn, nữ diễn viên không theo đuổi việc nhịn ăn cực đoan mà chú trọng cân bằng dinh dưỡng, sử dụng thực đơn riêng do trợ lý chuẩn bị, với những món quen thuộc như bông cải xanh và ức gà.

Trước áp lực kết hôn và những hoài nghi về tuổi tác, cô cho rằng tuổi chỉ là con số.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vóc dáng săn chắc, không khác nhiều so với thời đóng Thiên long bát bộ. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện và lối sống lành mạnh trong suốt gần 30 năm. Cô không chỉ để giữ dáng mà còn hướng tới mục tiêu trẻ hóa từ bên trong.

Diễn viên cho biết điều cô lo lắng không phải là tăng cân, mà là bệnh tinh thần. Lý Nhược Đồng cho đây là nguyên nhân âm thầm dẫn đến lão hóa, mệt mỏi và nhiều vấn đề sức khỏe. Theo cô, những thói quen như ăn nhiều đồ ngọt, thức khuya, căng thẳng hay ít vận động đều khiến tình trạng viêm tích tụ, lâu dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

Để chống viêm và làm chậm lão hóa, Lý Nhược Đồng áp dụng hai nguyên tắc chính: chế độ ăn “cầu vồng” (tăng cường rau củ nhiều màu, giàu chất chống oxy hóa) và tập luyện kết hợp (cardio + sức mạnh).

Cô khuyến nghị mỗi ngày nên dành 20-30 phút cho các bài tập aerobic như chạy bộ, nhảy dây, bơi lội… kết hợp với tập cơ để tăng khả năng miễn dịch và giảm viêm.

Theo nữ diễn viên, việc duy trì lối sống này không chỉ giúp giữ vóc dáng mà còn là chìa khóa để chống lão hóa bền vững từ bên trong.

