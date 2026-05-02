Mất tiền còn thành con nợ vì bị kẻ mạo danh nhân viên giao hàng lừa

TPO - Đặt mua trực tuyến món hàng giá 86.000 đồng, anh N.V.T. ở Vĩnh Long đã bị đối tượng giả danh shipper thông báo giao hàng, dẫn dụ rồi chiếm đoạt hết tiền trong tài khoản, các đối tượng còn dùng thông tin cá nhân của anh để vay tiêu dùng.

Mới đây, anh N.V.T (ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) có đặt mua trực tuyến một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó, một đối tượng gọi điện tự xưng là shipper thông báo giao hàng cho anh T.. Do đang bận công việc, anh T. đã chuyển khoản thanh toán trước.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng tiếp tục gọi lại với lý do đã đưa nhầm cho anh “tài khoản tổng đài”, tài khoản của anh T. đã bị đăng ký thành “tài khoản shipper”, mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng. Do đó, anh T. phải làm “thủ tục hủy tài khoản” bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử MoMo.

Sau khi làm theo hướng dẫn, anh T. phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chuyển hết. Các đối tượng còn dùng thông tin cá nhân của anh T. vay tiêu dùng 16 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại tài sản cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến, với kịch bản lừa đảo bài bản, phân vai nhịp nhàng để dẫn dụ người dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, người dân không chuyển khoản trước cho người giao hàng khi chưa nhận và kiểm tra hàng hóa đầy đủ. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là “nhân viên giao hàng”, “tổng đài”, “hỗ trợ kỹ thuật” yêu cầu thực hiện thao tác liên quan đến tài khoản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.