55% người Việt mua sắm trực tuyến

TPO - Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm phát triển TMĐT và Công nghệ số, Bộ Công Thương, tại Việt Nam, TMĐT có quy mô khoảng 25 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 25%, nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới; thuộc top 3 khu vực Đông Nam Á về giá trị gia tăng. Hiện, Việt Nam có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Sáng 24/9, Sở Công Thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) - Giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ.

Các chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng TMĐT trong bán lẻ. Ảnh: Giang Thanh.

Theo ông Nguyễn Văn Trừ - Phó giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng hiện có hơn 500 siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi, 240 chợ các loại cùng hàng chục nghìn cửa hàng truyền thống.

Giai đoạn 2021-2025, doanh thu thương mại điện tử B2C (từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng) của Đà Nẵng tăng bình quân 20%/năm. Tỷ lệ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ của thành phố đạt 10%, tiệm cận mục tiêu quốc gia. Thành phố triển khai sàn giao dịch TMĐT địa phương, hỗ trợ hàng nghìn sản phẩm “lên sàn”, góp phần giúp các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường số.

Doanh thu TMĐT B2C của Đà Nẵng tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm.

Đà Nẵng cũng đổi mới mô hình chợ truyền thống, triển khai chợ 4.0 ở một số chợ lớn trên địa bàn, triển khai thanh toán số, hóa đơn điện tử, minh bạch giá. Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử của Bộ Công Thương hỗ trợ nhiều doanh nghiệp sàn TMĐT quốc tế như Alibaba, Amazon. Một số doanh nghiệp đã có đơn hàng qua kênh này, triển vọng xuất khẩu số.

Ông Tuấn cũng đề xuất Đà Nẵng thực hiện 10 nhóm giải pháp để phát triển mạnh mẽ TMĐT như: Phát triển sàn TMĐT địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, đầu tư công nghệ, logistics…; đẩy mạnh phát triển giao hàng chặng cuối để tăng chất lượng, giảm chi phí; đẩy mạnh đào tạo doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ mới trong bán lẻ TMĐT; hợp tác trong và ngoài nước để thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới; thúc đẩy cộng đồng sáng tạo TMĐT.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường kỳ vọng Đà Nẵng xây dựng được môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đề nghị trong thời gian tới, Sở Công Thương chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tiểu thương trong việc ứng dụng TMĐT; phối hợp tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách cho người dân và doanh nghiệp.

"Phải bảo đảm môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thống kê, dữ liệu thị trường; tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử lành mạnh, bền vững và có sức cạnh tranh cao", ông Cường nói.