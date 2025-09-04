'Cánh cửa' tỷ USD cho hàng Việt xuất khẩu qua sàn online

TPO - Trước sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, nhiều doanh nghiệp Việt đang tận dụng cơ hội để đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Không ít doanh nghiệp đã đạt tăng vọt doanh thu nhờ kênh bán hàng này.

Loạt sản phẩm nông sản Việt lên sàn

Trường hợp của Công ty V.F. là ví dụ điển hình. Từ những dòng trà thảo mộc vốn quen thuộc ở thị trường trong nước, công ty đã nhanh chóng đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Amazon để tiếp cận với các khách hàng quốc tế bằng chiến lược gắn liền xu hướng sống lành mạnh.

Kết quả vượt ngoài mong đợi, chỉ sau 3 tuần ra mắt, sản phẩm của V.F. đã lọt top đầu trong nhóm trà thảo mộc trên sàn, cán mốc doanh thu triệu USD ngay năm đầu tiên. Theo đại diện đơn vị này, đây minh chứng rõ rệt cho thấy khi biết kết hợp chất lượng với cách tiếp cận phù hợp, hàng Việt hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

Câu chuyện tương tự đến từ N.B. - một thương hiệu hạt điều. Thay vì bán sản phẩm theo dạng truyền thống, doanh nghiệp này đã tạo ra những gói hạt điều nhỏ gọn 42-54g, phù hợp xu hướng “ăn vặt lành mạnh, tiện lợi” của người tiêu dùng Mỹ và châu Âu. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi lên sàn thương mại điện tử, sản phẩm của công ty đã lọt Top 100 bán chạy nhất.

Nhiều nông sản Việt ngày càng được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử.

Ông Trịnh Văn Hải - giám đốc một công ty thực phẩm và nước giải khát - cho biết thời gian qua doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) xuyên quốc gia, xem đây là “bệ phóng” chiến lược để đưa sản phẩm của công ty ra thị trường quốc tế, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp nghiên cứu nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ, đầu tư bài bản từ thiết kế bao bì, đa dạng hóa hương vị, dòng sản phẩm. Sau khi đưa sản phẩm lên sàn, doanh thu của doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng 170%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc một doanh nghiệp hạt điều tại Bình Phước - chia sẻ: “Trước đây doanh nghiệp phải tốn hàng trăm triệu đồng đi hội chợ quốc tế. Nay chỉ cần đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện, kết hợp quảng cáo số, khách hàng Mỹ, EU, Nhật Bản đều tiếp cận được. Doanh số online hiện đã chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty”.

“Cánh cửa tỷ USD” cho hàng Việt

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu qua các sàn TMĐT đang tăng trưởng trung bình trên 25%/năm. Riêng năm 2024, doanh thu xuất khẩu qua kênh này đạt gần 6 tỷ USD, dự báo đến năm 2027 có thể tiệm cận mốc 15-20 tỷ USD, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng, trong bối cảnh rào cản kỹ thuật và thuế quan ngày càng siết chặt, việc tiếp cận thị trường bằng TMĐT không còn là xu hướng, mà còn là “cánh cửa” để hàng Việt vươn ra toàn cầu, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) vốn hạn chế về vốn, thương hiệu và kênh phân phối.

Theo VECOM, ngoài việc giảm chi phí trung gian, TMĐT còn giúp doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu tiêu dùng toàn cầu, từ đó cải tiến sản phẩm theo nhu cầu từng thị trường. Nếu biết khai thác đúng cách, chỉ riêng các ngành nông sản và hàng tiêu dùng nhanh, xuất khẩu qua TMĐT của Việt Nam hoàn toàn có thể đạt hàng tỷ USD trong thời gian tới.

Tuy nhiên, VECOM đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện nhiều khó khăn như năng lực logistics hạn chế như chi phí vận chuyển quốc tế của Việt Nam cao hơn so với nhiều nước trong khu vực; rào cản kỹ thuật như quy định về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe.

Phần lớn doanh nghiệp nhỏ vẫn thiếu nhân sự am hiểu thương mại điện tử, marketing online và vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt với hàng hóa từ Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ…

Để TMĐT thực sự trở thành động lực tăng trưởng xuất khẩu, VECOM cho rằng Nhà nước cần có chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp về xuất khẩu trực tuyến; hỗ trợ chi phí logistics, thanh toán quốc tế, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu, cổng truy xuất nguồn gốc, hệ thống chứng nhận điện tử kết nối trực tiếp với các sàn toàn cầu.