Pháp luật

Một người tử vong sau cuộc xô xát lúc rạng sáng ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Một người đàn ông tử vong sau cuộc xô xát trước quán cà phê ở Đắk Lắk và nghi phạm sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 2/5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến một người tử vong trước quán cà phê tại thôn 3, xã Ea Kar.

tienphong-111-1.jpg
Nơi xảy ra vụ xô xát khiến người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 cùng ngày, T.H.H. (SN 2009, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng bạn bè trước quán cà phê thì gặp N.H.M.N. (SN 2010, trú TP Cần Thơ) đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước, hai bên gọi nhau ra nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, H. vào bên trong quán lấy một con dao quay ra. Cùng thời điểm, N.T.T. (SN 1998, trú xã Ea Kar) và hai người khác đến tham gia đánh nhau. Quá trình xô xát, T. dùng dao mang theo đâm H., khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 2h45 cùng ngày, N.T.T. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

#Đắk Lắk #xô xát #tử vong #công an #nghi phạm

