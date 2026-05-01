Hoa hậu

Cô gái cao 1,83 m đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela

Duy Nam

TPO - Người đẹp Lady Di Mosquera đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2026. Cô từng lọt vào top 6 Miss Charm 2023 tổ chức ở Việt Nam.

Người đẹp Lady Di Mosquera đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2026 được tổ chức sáng 30/4 theo giờ Việt Nam. Chiến thắng của Mosquera không gây bất ngờ vì cô là một trong những ứng viên mạnh của cuộc thi.
Với chiến thắng này, Lady Di Mosquera giành quyền đại diện Venezuela ở đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.
Tân Hoa hậu Hòa bình Venezuela năm nay 25 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m, là người mẫu và sinh viên ngành Truyền thông xã hội tại một đại học có tiếng tại quê nhà.
Mosquera có vóc dáng nóng bỏng, khỏe khoắn với số đo ba vòng 91-63-97 cm.
Người đẹp gây ấn tượng với mái tóc đen dài. Trên trang cá nhân có hơn 40.000 người theo dõi, Mosquera thường đăng tải những hình ảnh quyến rũ với áo tắm, nhận được nhiều lời khen ngợi.
Vóc dáng nổi bật cùng kỹ năng tạo dáng, biểu cảm chuyên nghiệp được xem là thế mạnh của Mosquera khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Mosquera có lịch sử thi sắc đẹp dày đặc. Cô từng giành chiến thắng ở cuộc thi Concurso By Osmel Sousa 2022 do ông trùm hoa hậu Venezuela Osmel Sousa tổ chức. Năm 2023, người đẹp đại diện Venezuela tham dự Miss Charm ở Việt Nam và lọt vào top 6 chung cuộc.
Thành tích gần đây nhất của Mosquera là chiến thắng cuộc thi Reinado Internacional del Café 2026.
Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, Mosquera được đào tạo chuyên nghiệp về khiêu vũ, âm nhạc, đàn viola, mỹ thuật, kịch nghệ và quyền anh.
Cô cũng tích cực tham gia công tác xã hội. Người đẹp đã hợp tác với tổ chức Fundacion Creadores để giúp đỡ trẻ em và người già vô gia cư, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh ung thư. Cô đã cung cấp cho họ thức ăn, hỗ trợ kinh tế, thuốc men.
Với chiến thắng cấp quốc gia, Mosquera hào hứng được đại diện cho Venezuela tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ. Cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện.
Venezuela là quốc gia có thành tích ấn tượng ở sân chơi Miss Grand, từng đăng quang năm 2019 với chiến thắng của người đẹp Valentina Figuera trên chính sân nhà.
Năm 2025, đại diện Venezuela ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nariman Battikha giành danh hiệu á hậu 5. Năm 2022, người đẹp Luiseth Materán mang về thành tích á hậu 2 cho Venezuela.
Duy Nam
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe