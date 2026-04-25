Hoa hậu

Cô gái 26 tuổi đăng quang cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất Indonesia

Duy Nam

TPO - Người đẹp Agnes Aditya Rahajeng đã đăng quang ngôi vị Puteri Indonesia 2026 sau khi vượt qua 44 thí sinh. Đây là cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất Indonesia.

Agnes Aditya Rahajeng - đại diện tỉnh Banten đã nhận vương miện tại đêm chung kết Puteri Indonesia 2026 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Jakarta (JICC) vào ngày 25/4. Chiến thắng của cô không gây bất ngờ bởi ngay từ đầu Agnes đã được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật và ổn định nhất cuộc thi.
Cuộc thi năm nay có 45 thí sinh lọt vào vòng chung kết, đại diện cho 34 tỉnh thành của Indonesia và thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như bác sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người mẫu, nhân viên, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, môi trường và sinh viên đến từ nhiều đại học trong và ngoài nước.
Puteri Indonesia 2026 có chủ đề Từ Indonesia đến thế giới - Đóng góp của phụ nữ trong đổi mới và công nghệ tác động đến sự bền vững môi trường và hòa bình toàn cầu. Cuộc thi nhấn mạnh vai trò chiến lược của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực.
Tất cả thí sinh lọt vào chung kết Puteri Indonesia 2026 đều được nhận học bổng từ một số trường đại học danh tiếng như minh chứng cho cam kết của họ trong việc cải thiện nguồn lực giáo dục của Puteri Indonesia. 4 thí sinh đạt giải cao nhất của cuộc thi Puteri Indonesia 2026 sẽ nhận được học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ từ Đại học Indonesia.
Agnes Aditya Rahajeng được biết đến là người sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Cô sinh năm 2000, là người ủng hộ thời trang tuần hoàn bền vững.
Agnes sinh ra tại Mỹ, tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Truyền thông tại Đại học Pelita Harapan. Cô sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để lên tiếng về các vấn đề xã hội, bao gồm sức khỏe tâm thần và thể chất.
Agnes không xa lạ với thế giới các cuộc thi sắc đẹp. Cô là em gái của Maria Rahajeng, người từng được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Indonesia 2014.
Trong đêm chung kết, Agnes được đánh giá có phần thi ứng xử ấn tượng. Cô đã trả lời thành công câu hỏi của bà Putri Kus Wisnu Wardani - Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ Puteri Indonesia.
Trong phần thi này, 4 thí sinh lọt vào top 4 nhận được câu hỏi chung về việc phải lựa chọn giữa việc theo đuổi học bổng thạc sĩ tại một đại học danh tiếng hay ở lại Indonesia để chăm sóc mẹ, người vừa nhận được kết quả xét nghiệm sức khỏe không tốt.
Agnes khẳng định cô sẽ ở bên cạnh mẹ. "Tôi sẽ chọn mẹ. Cơ hội sẽ luôn đến, nhưng cuộc sống chỉ có một lần. Ước mơ, học bổng và sự nghiệp có thể theo đuổi lại. Nhưng thời gian bên cạnh cha mẹ tôi quý giá hơn", Agnes trả lời.
Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi biết mẹ muốn tôi ưu tiên bản thân và theo đuổi học bổng, sự nghiệp mà tôi mơ ước, nhưng tôi biết chính sự hy sinh của mẹ đã cho phép tôi có mặt trên sân khấu này tối nay. Đó là lý do tại sao tôi chọn mẹ".
Với chiến thắng này, Agnes Aditya Rahajeng được kỳ vọng tiếp tục vai trò của Puteri Indonesia trong việc quảng bá văn hóa, du lịch và các vấn đề xã hội khác nhau mang tầm quốc gia.
Cô sẽ đại diện Indonesia tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Nhật Bản. Trước đó, nhiều đại diện Indonesia đã đạt thành tích cao ở đấu trường này.
#Puteri Indonesia 2026 #Hoa hậu Indonesia #Hoa hậu Quốc tế #Miss International

