Thanh Thủy cùng 3 hoa hậu quốc tế mặc trang phục truyền thống Indonesia

TPO - Đương kim Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy mặc trang phục truyền thống Indonesia, đọ sắc cùng đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia, đương kim Miss Cosmo và đương kim Miss Charm trong chung kết Puteri Indonesia 2025 tối 2/5.

Tối 2/5, đương kim Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện với tư cách khách mời tại đêm chung kết Puteri Indonesia 2025 - cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín nhất tại Indonesia.

Trên sân khấu đêm chung kết, Thanh Thủy hội ngộ đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Harashta Haifa Zahra, đương kim Miss Cosmo - Ketut Permata Juliastrid và đương kim Miss Charm - Rashmita Rasindran. 4 hoa hậu quốc tế khoe nhan sắc lộng lẫy trong thiết kế truyền thống của Indonesia.

Chia sẻ với MC trong đêm chung kết, Thanh Thủy tự tin nói tiếng Anh và cả tiếng bản địa, khiến nhiều khán giả Indonesia đến theo dõi đêm chung kết ồ lên thích thú.

Việc Thanh Thủy và ba hoa hậu quốc tế khoe sắc trong trang phục truyền thống của Indonesia khiến fan sắc đẹp quốc tế thích thú.

Trước thềm đêm chung kết, Thanh Thủy đã có buổi thử trang phục với các nhà thiết kế hàng đầu của Indonesia. Vóc dáng cao ráo, đôi chân dài cùng thần thái thanh lịch của Thanh Thủy đã nhận được sự khen ngợi từ các nhà thiết kế bản địa.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thanh Thủy gây ấn tượng khi chia sẻ hình ảnh duyên dáng trong trang phục Kebaya và Wastra bali - trang phục truyền thống đầy bản sắc của Indonesia.

Hành động này thể hiện sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt của cô đối với văn hóa truyền thống của nước bạn, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ trong và ngoài nước.

Trước chung kết, Thanh Thủy có mặt tại Indonesia vào ngày 1/5 để tham gia chuỗi hoạt động bên lề. Trong chuyến công tác lần này, Thanh Thủy gặp lại người bạn cùng thi tại Hoa hậu Quốc tế 2024 ở Nhật Bản - Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế Sophie Kiara.

Những khoảnh khắc hội ngộ của cả hai được Thanh Thủy chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ Indonesia. Khán giả quốc tế để lại nhiều lời khen ngợi nhan sắc của Thanh Thủy, ví vẻ đẹp ngọt ngào của cô như búp bê.

Ngay sau khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 30/4, Thanh Thủy đã bay sang Indonesia. Cô gặp vấn đề về sức khỏe, bị đau họng nhưng vẫn cố giữ thần thái rạng rỡ khi xuất hiện trước fan Indonesia.

Đây là lần xuất ngoại thứ hai của Thanh Thủy với tư cách đương kim Hoa hậu Quốc tế. Trước đó, cô có chuyến công tác tại Malaysia hồi tháng 3 và vinh dự nhận giải thưởng Asia Humanitarian Influencer Award 2025, ghi nhận đóng góp nổi bật trong các hoạt động nhân đạo khu vực châu Á.

Tại Malaysia, Thanh Thủy đã đăng tải hình ảnh diện trang phục truyền thống của Malaysia với mong muốn truyền tải một thông điệp về sự giao thoa văn hóa. Với sự khéo léo, Thanh Thủy đang nỗ lực thể hiện vai trò của một đại sứ văn hóa.

Là một trong những Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2024, Thanh Thủy đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại và nghệ thuật có ý nghĩa, tiêu biểu là việc góp mặt trong khối Văn nghệ sĩ diễu hành chào mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, cô cũng ghi dấu ấn khi giành nhiều giải thưởng trong nước như Best Face of the Year, Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro, Pretty Lady of the Year, Women of Our Time...