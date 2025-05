Thanh Thủy gặp lại Á hậu Quốc tế ở Indonesia

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy có chuyến công tác tới Indonesia để tham dự chung kết Puteri Indonesia 2025. Cô gặp lại người đẹp Indonesia - Sophie Kiara - Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2024.

Ngày 1/5, hoa hậu Thanh Thủy đã có mặt ở Indonesia với tư cách khách mời của tổ chức Puteri Indonesia. Cô tham dự các hoạt động bên lề trước khi dự chung kết Puteri Indonesia 2025 vào tối 2/5.

Thanh Thủy dự kiến tới Indonesia sớm hơn để dự các hoạt động bên lề cùng ban tổ chức. Tuy nhiên cô đã hoãn lịch để cùng nhiều nghệ sĩ tham dự diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay sau buổi diễu hành ngày 30/4, Thanh Thủy đã ra sân bay đi Indonesia. Cô chia sẻ chỉ có vài tiếng để thay trang phục và chuẩn bị vali để đi công tác.

Có mặt ở Indonesia, đương kim Hoa hậu Quốc tế đã thay trang phục truyền thống Kebaya của Indonesia. Cô được chào đón bởi người đẹp Indonesia - Sophie Kiara - Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2024.

Thanh Thủy chia sẻ cảm xúc vui mừng, hào hứng khi gặp lại bạn cùng thi ở Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Trang chủ Puteri Indonesia cũng đăng tải hình ảnh của Thanh Thủy hội ngộ Sophie Kiara và chào đón cô đến với đêm chung kết Puteri Indonesia 2025.

Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan Indonesia và quốc tế khi mặc trang phục truyền thống Kebaya. Trang phục Kebaya nổi tiếng với sự thanh lịch, tinh tế và mang đậm giá trị văn hóa của Indonesia.

Bộ Kebaya mà Thanh Thủy mặc có tông màu hồng nhạt, được thiết kế từ vải lụa mềm mại, kết hợp với các họa tiết hoa văn thêu tay tỉ mỉ. Thiết kế có phần trên ôm sát cơ thể, kết hợp với chiếc váy dài (kain) quấn quanh eo, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng và sang trọng.

Đây là lần xuất ngoại thứ hai của Thanh Thủy với tư cách đương kim Hoa hậu Quốc tế. Vào tháng 2, Thanh Thuỷ có chuyến công du đầu tiên đến Thái Lan kéo dài 3 ngày.

Bên cạnh đó, cô tích cực hoạt động trong nước, tham gia nhiều công tác xã hội, từ thiện. Thanh Thủy hoạt động năng nổ, được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như Đại sứ Du lịch Đà Nẵng, người truyền cảm hứng, đại sứ cho nhiều dự án cộng đồng…

Hồi cuối tháng 3, Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 tại Lễ tuyên dương và trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Ngoài ra, Thanh Thủy còn nhận hàng loạt giải thưởng trong lĩnh vực giải trí như Mỹ nhân của năm, Best Face Of The Year - Gương mặt đẹp nhất năm, Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng metro....

Ngoài Thanh Thủy, đương kim Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran cũng đã có mặt ở Indonesia để chuẩn bị tham dự chung kết Puteri Indonesia. Cô gặp lại người đẹp Melati Tedja - Top 6 Miss Charm 2024.

Puteri Indonesia là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín nhất tại Indonesia. Trước đó, Puteri Indonesia nắm quyền cử đại diện thi Hoa hậu Hoàn vũ nhưng đã mất bản quyền vào năm 2022. Hiện tại, Puteri Indonesia nắm bản quyền Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia, Miss Charm.