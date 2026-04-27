Ông Nawat đổi cách chọn Hoa hậu Hòa bình

Duy Nam

TPO - Ông Nawat vừa công bố cách chấm điểm để chọn MGI All Stars 2026 với nhiều thay đổi đáng kể so với các cuộc thi trước đây. Format mới được nhận xét khắc nghiệt, gay cấn hơn.

Ngày 27/4, trang chủ Miss Grand International công bố format chính thức của cuộc thi MGI All Stars 2026 diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan.

Theo đó, năm nay ban tổ chức sẽ chọn top 18, top 10, top 5 và top 3. Top 18 gồm 15 thí sinh có điểm cao nhất từ vòng sơ loại và 3 người đẹp chiến thắng các giải phụ gồm World's Choice, Best Runway và Portrait Challenge.

Ở các vòng chọn top 10, top 5 và top 3, ban tổ chức đều áp dụng công thức tính điểm gồm 70% điểm của giám khảo và 30% điểm bình chọn từ khán giả. Đặc biệt, điểm số mỗi vòng đều được đưa về 0 để tính lại từ đầu.

beautyplus-image-enhancer-1777266527115.jpg
Ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao.

Trong chung kết, cuộc chơi bắt đầu lại từ điểm số 0. Cuối đêm thi, ông Nawat sẽ chọn ra một hoa hậu và 2 á hậu. Trước đây, Hoa hậu Hòa bình duy trì cách chọn một hoa hậu và 9 á hậu.

Format của MGI All Stars 2026 gây bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả nhận xét đây là một format mới mẻ, khắc nghiệt với dàn thí sinh. Với format này, sự cạnh tranh giữa các thí sinh cũng gay cấn hơn.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Ban giám khảo của MGI All Stars bao gồm những nhân vật như ông trùm Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin, nhà soạn nhạc Omar Harfouch.

Sự xuất hiện của ông Omar Harfouch gây chú ý với fan sắc đẹp. Ông từng được mời đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng đã từ bỏ. Sau đó, ông lên tiếng tố cáo ông chủ Miss Universe và kết quả cuộc thi.

Ông Omar Harfouch từng chia sẻ đã ra điều kiện với ông Nawat trước khi nhận lời làm giám khảo MGI All Stars. Theo đó, ông Omar Harfouch đã yêu cầu ông Nawat phải áp dụng hệ thống bình chọn công khai kết quả để đảm bảo tính công bằng cho kết quả cuối cùng của cuộc thi.

Với việc thực hiện format mới và sự minh bạch trong cách chấm điểm, MGI All Stars 2026 được các fan sắc đẹp đánh giá là mùa giải hấp dẫn, đáng theo dõi.

Hiện MGI All Stars mùa đầu tiên chốt sổ với sự tham gia của 58 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những quốc gia cử nhiều thí sinh tham dự như Trung Quốc (6 thí sinh), Philippines (5 thí sinh), Cộng hòa Dominica (4 thí sinh). Việt Nam chỉ được chấp nhận một đại diện là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Trước đó, trang chủ MGI đã công bố giá vé chính thức cho đêm chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan. Vé xem chung kết có các mức giá thấp nhất là 1,6 triệu đồng, cao nhất là hơn 8 triệu đồng. Ngoài ra còn có các mức giá 4 triệu đồng và 6,5 triệu đồng.

Theo sơ đồ bán vé được công bố, sân khấu chung kết MGI All Stars được thiết kế kiểu hình chữ T quen thuộc. Tuy nhiên, ê-kíp của ông Nawat đã tiết lộ đường runway dài tới 30 m.

Bên cạnh đó, ông Nawat cũng tung ra gói dịch vụ MGI All Stars Package dành cho các khán giả VIP muốn theo dõi các hoạt động của cuộc thi MGI All Stars 2026. Theo đó, giá vé là 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) dành cho các khán giả quốc tế.

Người chiến thắng MGI All Stars được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Duy Nam
