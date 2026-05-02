Thí sinh sáng giá nhất Hoa hậu Hòa bình bỏ thi

TPO - Người đẹp Sthefany Gutierrez - thí sinh sáng giá cho vương miện MGI All Stars 2026 gặp sự cố bị hack trang cá nhân có 1,7 triệu người theo dõi. Sau sự cố, cô bị ảnh hưởng tinh thần, muốn bỏ thi.

Ngày 1/5, các diễn đàn sắc đẹp xôn xao thông tin người đẹp Venezuela - Sthefany Gutierrez - ứng viên sáng giá nhất cho vương miện sẽ rút lui. Trước đó, cô gặp sự cố bị hack trang Instagram cá nhân có hơn 1,7 triệu người theo dõi.

Theo nhiều nguồn tin, sau sự cố tài khoản Instagram bị hack, Sthefany gặp khó khăn về mặt tinh thần và cảm thấy chưa sẵn sàng. Hai giám đốc quốc gia Esteban Velásquez và Jacqueline Aguilera đã nỗ lực thuyết phục Sthefany thay đổi quyết định.

Giám đốc quốc gia Jacqueline cũng tiết lộ thêm rằng Sthefany đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống khi phải một mình xoay xở với những vấn đề gia đình trong lúc con cô còn quá nhỏ.

Sthefany Gutierrez gặp sự cố bị hack trang cá nhân.

Trong buổi livestream ngày 1/5, ông Nawat chia sẻ vẫn chưa biết Sthefany có thực sự bỏ thi hay không. Ông cho biết chính Sthefany là người chủ động nộp đơn đăng ký tham gia MGI All Stars 2026, kèm điều kiện cô phải là đại diện duy nhất của Venezuela tại sân chơi này.

Ông Nawat nói ban tổ chức đã không liên lạc được với Sthefany trong suốt hai tuần qua. Ông chờ đến ngày 2/5 để có câu trả lời cuối cùng từ cô. Nếu vẫn bặt vô âm tín, ông ngay lập tức mở casting để tìm kiếm một gương mặt mới đại diện cho Venezuela.

Sthefany Gutiérrez được nhiều khán giả và chuyên trang nhận định là thí sinh mạnh nhất tới hiện tại của Miss Grand All Stars. Cô được kỳ vọng đăng quang trên đất Thái.

Sthefany Gutiérrez sinh năm 1999, là diễn viên, người mẫu tại Venezuela. Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu, doanh nhân. Cô cũng tích cực hoạt động xã hội với những chiến dịch kêu gọi nâng cao ý thức phòng chống HIV.

Năm 2024, Sthefany Gutiérrez kết hôn với Jorge Silva - Chủ tịch tập đoàn JHS và một câu lạc bộ bóng đá ở Venezuela. Lễ cưới của cô được tổ chức tại nhà thờ trên hòn đảo Margarita, Venezuela.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 58 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó một số quốc gia cử nhiều thí sinh tham dự như Trung Quốc (6 thí sinh), Philippines (5 thí sinh), Cộng hòa Dominica (4 thí sinh), Thái Lan (3 thí sinh).

Năm nay ban tổ chức sẽ chọn top 18, top 10, top 5 và top 3. Top 18 gồm 15 thí sinh có điểm cao nhất từ vòng sơ loại và 3 người đẹp chiến thắng các giải phụ gồm World's Choice, Best Runway và Portrait Challenge.

Ở các vòng chọn top 10, top 5 và top 3, ban tổ chức đều áp dụng công thức tính điểm gồm 70% điểm của giám khảo và 30% điểm bình chọn từ khán giả. Đặc biệt, điểm số mỗi vòng đều được đưa về 0 để tính lại từ đầu.

Trong chung kết, cuộc chơi bắt đầu lại từ điểm số 0. Cuối đêm thi, ông Nawat sẽ chọn ra một hoa hậu và 2 á hậu. Trước đây, Hoa hậu Hòa bình duy trì cách chọn một hoa hậu và 9 á hậu.

​

​