hố loang nước Mưa đầu mùa xối xả ở TPHCM, phố loang nước, người ướt sũng

TPO - Chiều 2/5, cơn mưa đầu mùa với vũ lượng lớn bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TPHCM, đúng thời điểm người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Mưa đầu mùa xối xả tại TPHCM. Clip: Uyên Phương

Chiều 2/5, mây dông phát triển nhanh từ khu vực phía Tây Nam và Nam TPHCM, sau đó mở rộng phạm vi, gây mưa diện rộng tại nhiều phường, xã phía Tây và các khu vực lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập nhẹ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều người đi xe máy không kịp mặc áo mưa, phải tấp vội vào lề, trú dưới mái hiên nhà dân, cửa hàng.

Nước đọng trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh: Uyên Phương

Chị Khánh Phương (ngụ phường Phú Định) cho biết sau kỳ nghỉ lễ, bản thân chị vừa từ Vĩnh Long trở lại TPHCM trong chiều cùng ngày.

“Tôi đi xe khách, từ Đồng Tháp đã thấy trời chuyển mây, mưa nhẹ. Nhưng khi vào tới TP.HCM khoảng nửa tiếng thì mưa bất ngờ nặng hạt, đổ xuống rất lớn. Tôi phải đứng dưới mái hiên, chờ xe công nghệ tới đón để về nhà”, chị nói.

Mưa lớn bất ngờ, nhiều người phải dừng xe dưới mái hiên nhà dân hoặc cửa hàng ven đường để trú. Ảnh: Uyên Phương

Anh Lâm Vĩnh Phát, tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ cơn mưa đến quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. “Mưa đổ xuống nặng hạt, tầm nhìn hạn chế, rất nguy hiểm nếu cố chạy. Tôi phải tấp vào mái hiên trú gần 20 phút, đợi mưa ngớt mới tiếp tục chở khách”, anh Phát cho hay.

Ghi nhận tại một số tuyến đường, nước mưa thoát chậm khiến mặt đường đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, nhất là với xe hai bánh. Một số điểm trũng xuất hiện tình trạng ngập nhẹ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Lượng mưa lớn khiến nước đọng thành vũng trên đường. Ảnh: Uyên Phương

Theo nhận định của ngành khí tượng, đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy mùa mưa tại Nam Bộ đã bắt đầu. Trong những ngày tới, mưa dông có xu hướng gia tăng cả về diện rộng lẫn cường độ, thường xuất hiện vào chiều tối, có thể kèm theo sét và gió giật.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ từ khoảng sau ngày 8/5, mưa dông sẽ xuất hiện đều hơn, đánh dấu giai đoạn chuyển sang mùa mưa ở Nam Bộ. Tuy vậy, mùa mưa năm nay được dự báo đến trễ, khả năng từ giữa tháng 5 mới thực sự bắt đầu.

Người đi đường ướt sũng do cơn mưa đầu mùa bất ngờ. Ảnh: Uyên Phương

Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa có xu hướng xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm; ít xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, thay vào đó là các khoảng gián đoạn trong mùa mưa.

Giai đoạn chuyển mùa khiến khí quyển trở nên bất ổn định, dễ phát sinh các hiện tượng như dông lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Đặc biệt, có thể xảy ra những trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại đô thị.