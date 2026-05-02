Thành phố Đồng Nai đón 'mưa vàng' giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

TPO - Chiều nay (2/5), nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai có mưa to đến rất to, giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Khoảng 14h30 hôm nay, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai có mưa lớn trên diện rộng, “giải nhiệt” bầu không khí oi bức. Tuy nhiên, mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập nước cục bộ tạm thời tại một số tuyến đường.

Trung tâm thành phố Đồng Nai nhòe trong màn mưa

Ghi nhận tại các địa phương như Xuân Lộc, Long Khánh, Biên Hòa, Trấn Biên, Long Thành, Trảng Bom và Cẩm Mỹ, mưa lớn có nơi mưa kéo dài kèm theo gió mạnh. Lượng mưa tương đối lớn trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập tạm thời, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại một số khu vực trũng thấp ở khu vực Phước Tân, Biên Hòa, Trảng Dài, nước dâng nhanh, gây ngập cục bộ trong khoảng thời gian ngắn. Người dân phải di chuyển chậm qua các đoạn đường ngập. Tuy nhiên, tình trạng ngập chủ yếu chỉ diễn ra trong thời gian mưa lớn và nhanh chóng rút sau đó.

Dù gây ra một số bất tiện trong sinh hoạt, song phần lớn người dân bày tỏ sự vui mừng với cơn mưa “giải nhiệt” sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiều người cho biết, không khí trở nên dịu mát, dễ chịu hơn.

Trước đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, trong những ngày qua, khu vực Đồng Nai ghi nhận nền nhiệt cao, phổ biến từ 36–38°C, có nơi lên đến 39°C. Độ ẩm không khí xuống thấp, khiến thời tiết trở nên khô nóng, oi bức, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Những cơn mưa “giải nhiệt” sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài ở Đồng Nai

Các chuyên gia khí tượng nhận định, những cơn mưa xuất hiện thời điểm này là dấu hiệu chuyển mùa, giúp hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thời tiết có thể tiếp tục diễn biến thất thường với sự xen kẽ giữa nắng nóng và mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Người dân được khuyến cáo cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển khi có mưa lớn, đồng thời đề phòng các khu vực có nguy cơ ngập sâu để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, cần chú ý bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn giao mùa khi thời tiết thay đổi đột ngột.