CSGT Đồng Nai xử lý gần 300 trường hợp vi phạm sau 2 ngày nghỉ lễ

TPO - Qua 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai đã đồng loạt tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện và xử lý gần 300 trường hợp vi phạm.

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, lưu lượng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và cao tốc qua địa bàn Đồng Nai tăng cao. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần xuyên suốt, quyết liệt, không để bị động trước mọi tình huống phát sinh.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế qua quốc lộ 51

Ngay từ chiều 29/4, 100% cán bộ, chiến sĩ được bố trí trực chiến, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực tập trung đông phương tiện và các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Ghi nhận trong sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và nhiều tuyến cửa ngõ qua địa bàn Đồng Nai tăng cao. Tại một số thời điểm đã xảy ra ùn ứ cục bộ do mật độ phương tiện lớn. Tuy nhiên lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp Công an các phường, xã tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ sớm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT Đồng Nai xử phạt gần 80 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng CSGT đường bộ đã dừng kiểm tra gần 500 phương tiện các loại, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 293 trường hợp vi phạm.



Đáng chú ý, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, có 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 78 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, cùng nhiều vi phạm khác.

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đường thủy cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến sông phụ trách, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giao thông đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện đường thủy

Song song đó, các phương án phòng chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất an ninh trật tự tiếp tục được triển khai đồng bộ giữa các đội, trạm trực thuộc nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn.