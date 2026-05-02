Hạn chế, chấm dứt những nội dung hoạt động mang tính hình thức

Trường Phong

TPO - Sau khi sắp xếp bộ máy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn những nội dung hoạt động mang tính thiết thực, sát với vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và thực tiễn đòi hỏi bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; hạn chế, đi đến chấm dứt những nội dung hoạt động mang tính chung chung, hình thức, không thiết thực.

Sau sáp nhập, bộ máy vận hành ổn định

Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, nêu cụ thể các kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026.

Trong đó, báo cáo nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam đã tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa X (tháng 4/2026). Ảnh: Quang Vinh.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, triển khai xây dựng và hoàn thành các đề án, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt, thông qua.

Các đề án này gồm: Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (theo mô hình mới); Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 10/6/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 304-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (quy định chức năng, nhiệm vụ của 19 ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; quyết định thành lập 3 đơn vị trực thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; 10 quyết định thành lập và 6 quyết định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội).

Ngày 09/6/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 301-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam và cơ quan tham mưu giúp việc cấp tỉnh, cấp xã; ban hành hướng dẫn sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ cấp tỉnh, cấp xã đồng bộ với việc sáp nhập đơn vị hành chính.

Thực hiện Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Triển khai thực hiện Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng bộ với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới.

“Việc bố trí đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đồng thời là người đứng đầu của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp được triển khai đồng bộ, đúng quy định của Đảng”, báo cáo nhấn mạnh.

Tại cấp xã, chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã được bố trí kiêm nhiệm một số chức danh trong hệ thống chính trị cơ sở. Tại thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đã bố trí bí thư kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận.

“Sau khi sáp nhập, hợp nhất, tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp vận hành bước đầu ổn định.”, báo cáo nêu rõ.

Chấm dứt những hoạt động không thiết thực

Dự thảo báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung nhiệm vụ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới theo hướng: Lựa chọn những nội dung hoạt động mang tính thiết thực, sát với vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và thực tiễn đòi hỏi bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; hạn chế đi đến chấm dứt những nội dung hoạt động mang tính chung chung, hình thức, không thiết thực.

Đồng thời với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam, trách nhiệm phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên cùng cấp trong đổi mới phương thức phối hợp hành động, vừa bảo đảm tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; vừa phát huy vai trò độc lập theo điều lệ của tổ chức thành viên.

Các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo và thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh; chú trọng việc kiện toàn tổ chức, cán bộ. Công tác bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tiếp tục được quan tâm.

“MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tổ chức và hoạt động. Đề xuất và triển khai xây dựng Đề án Bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026 - 2031 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới”, dự thảo báo cáo nêu.

