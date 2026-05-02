Xử lý người bán kem ở Nha Trang sau khi du khách Thái Lan tố bị 'chặt chém'

Phùng Quang

TPO - Sau phản ánh của du khách Thái Lan về việc bị bán kem giá 100.000 đồng, lực lượng chức năng phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ phương tiện của người bán hàng rong để xử lý theo quy định.

Trưa 2/5, ông Ngô Khắc Thinh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang - cho biết tổ kiểm tra liên ngành của phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý người bán kem bị du khách Thái Lan phản ánh bán với giá cao bất thường tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang.

Công an phường Nha Trang kiểm tra giấy tờ của người bán kem.

Theo ông Thinh, hình ảnh do du khách đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ việc xảy ra tại khu vực bờ biển đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Bắc Nha Trang. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang phối hợp với phường Nha Trang tiến hành rà soát.

Đến trưa cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành phường Nha Trang phát hiện người này đang bán kem tại khu vực công viên bờ biển (đối diện đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang). Qua xác minh, người bán kem là ông Phan Tiến Dũng (sinh năm 1971, thường trú tại Bình Định, nay thuộc Gia Lai).

Ông Ngô Khắc Thinh cho biết khu vực công viên bờ biển Nha Trang là nơi cấm buôn bán hàng rong. Việc ông Dũng bán kem tại đây là vi phạm quy định. Trước mắt, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe bán kem và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Mạng xã hội lan truyền bài viết của một nữ du khách Thái Lan phản ánh việc bị “chặt chém” 100.000 đồng cho một cây kem khi mua từ người bán hàng rong tại bãi biển Nha Trang. Theo chia sẻ, khi cùng bạn trai vừa đến Nha Trang và chưa nhận phòng, cô đã mua kem tại khu vực công viên ven biển. Tuy nhiên, khi thanh toán, người bán đưa ra mức giá 100.000 đồng và không chấp nhận các mệnh giá tiền nhỏ hơn.

Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bán hàng giá cao bất thường, cho rằng điều này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, tránh tái diễn.

#du khách Thái Lan #bờ biển Nha Trang #xe bán kem #bán hàng rong

