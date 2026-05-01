Công an Thanh Hóa thông tin vụ bữa ăn gần 18 triệu đồng gây xôn xao

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở biển Sầm Sơn không có bất thường, các bên đã thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, một số hội nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin không đầy đủ, định hướng dư luận sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch.

Tối 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị cùng ngành chức năng đã xác minh rõ thông tin về hóa đơn bữa ăn tại biển Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hóa đơn trên thuộc về một nhà hàng ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách trong vụ việc gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em), đến từ Hà Nội.

Khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách do anh H.D.C. làm trưởng đoàn đến nhà hàng C.T. trên đường Hồ Xuân Hương để ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá cả các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền gần 18 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn giao cho anh C.. Sau đó người này chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội đã lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng thực khách, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.

Cơ quan công an xác định, người đăng tải ảnh hóa đơn không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”. Các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, ngày 1/5, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin không đầy đủ, định hướng dư luận với các cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hóa đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Qua làm việc với các thành viên trong đoàn và nhà hàng, cơ quan chức năng xác định hai bên đã có thỏa thuận từ trước. Nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Đoàn khách không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.

Như Tiền Phong đã đưa tin, mạng xã hội xôn xao thông tin về hóa đơn bữa ăn cho hơn 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng.

Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, thực đơn gồm 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7 kg tổng hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi tại đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngành chức năng sau đó vào cuộc, làm rõ vụ việc.