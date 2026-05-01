Bảo đảm an ninh năng lượng, Nhiệt điện Thái Bình 2 tăng trưởng vượt kế hoạch

Trong bối cảnh nhu cầu điện khu vực miền Bắc tăng cao và thị trường năng lượng thế giới nhiều biến động, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang cho thấy năng lực vận hành ổn định và hiệu quả vượt trội, với nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2026 vượt kế hoạch đề ra.

Phụ tải tăng cao nhưng vận hành ổn định vượt công suất kế hoạch

Theo số liệu ước tính, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy đạt 2.629,71 triệu kWh, tương ứng 113% kế hoạch 4 tháng và bằng 41% kế hoạch năm. Kết quả này đạt được trong bối cảnh phụ tải khu vực miền Bắc tăng mạnh ngay từ đầu năm. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh. Đặc biệt từ giữa tháng 3, các đợt nắng nóng đầu mùa xuất hiện trên diện rộng đã đẩy sản lượng điện tiêu thụ toàn miền có thời điểm lên tới gần 1 tỷ kWh/ngày, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc NM

Bình quân tháng 3, phụ tải miền Bắc đạt khoảng 18.000 MW mỗi chu kỳ, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, điều kiện thủy văn không thuận lợi với lượng mưa thấp, chủ yếu là mưa nhỏ và mưa phùn, không gây áp lực lớn lên khả năng huy động của nhiệt điện. Trước bối cảnh này, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được huy động ở mức cao, vận hành an toàn, ổn định và liên tục, phát huy tối đa công suất thiết kế, đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống.

Tiếp đón Bí thư xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên

Song song với kết quả sản xuất, các chỉ tiêu tài chính của Nhà máy tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu 4 tháng đầu năm ước đạt 5.175,39 tỷ đồng, tương ứng 108% kế hoạch. Trong đó, doanh thu sản xuất điện chiếm 5.140,94 tỷ đồng, còn lại 34,45 tỷ đồng đến từ tiêu thụ tro xỉ và thạch cao. Kết quả này được đảm bảo trên cơ sở giá Pc bình quân đạt 2.102,33 đồng/kWh, tương ứng 101% kế hoạch, trong khi giá thị trường điện duy trì ở mức hợp lý.

Chủ động thích ứng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Đáng chú ý, kết quả doanh thu vượt kế hoạch đạt được trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp. Từ cuối tháng 2, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã tác động đến giá dầu, chi phí vận tải biển và chuỗi cung ứng, kéo theo áp lực gia tăng chi phí đầu vào. Tuy nhiên, do sử dụng nguồn than nội địa, Nhà máy không chịu ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng huy động, đồng thời vẫn giữ được sự chủ động trong vận hành.

Tiếp đón Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Trong điều kiện đó, việc kiểm soát chi phí hiệu quả đã giúp Nhà máy duy trì kết quả tài chính khả quan. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí ước đạt 683,88 tỷ đồng, tương ứng 117% kế hoạch. Giá thành sản xuất điện đạt 1.707,99 đồng/kWh, bằng 94% kế hoạch, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác tối ưu vận hành và tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó, Nhà máy đã nộp ngân sách Nhà nước 168,84 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Kết quả tích cực trong 4 tháng đầu năm là minh chứng cho sự chủ động trong điều hành và nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu vận hành an toàn, ổn định lên hàng đầu, đồng thời tối ưu hiệu suất thiết bị và kiểm soát chặt chi phí. Thời gian tới, Nhà máy sẽ tiếp tục bám sát diễn biến phụ tải và thị trường điện, nâng cao năng lực quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.”

Đ/c Đinh Văn Ngọc - PBT Đảng uỷ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NM

Khẳng định vai trò, đảm bảo an ninh năng lượng

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao khi bước vào cao điểm mùa nắng nóng, vai trò của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 ngày càng được khẳng định trong hệ thống điện miền Bắc. Với nền tảng vận hành ổn định cùng kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, Nhà máy đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy hiệu quả trong các tháng tiếp theo.

Trong thời gian tới, Nhà máy xác định tiếp tục duy trì vận hành an toàn, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Đồng thời, các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và tối ưu quy trình sản xuất sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Với đà tăng trưởng hiện tại, cùng định hướng điều hành linh hoạt và chủ động, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang tăng tốc về đích, hướng tới hoàn thành và vượt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị sản xuất điện chủ lực, đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế bền vững.