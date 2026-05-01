51 công trình điện miền Nam về đích đúng ngày kỷ niệm đất nước thống nhất

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 4/2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện 4 công trình điện trọng điểm, chính thức hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình trong 4 tháng đầu năm.

Đây thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước và 51 năm ngày thành lập EVNSPC (30/4/1975-30/4/2026).

CBCNV EVNSPC làm xuyên lễ 30/4-1/5 để đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình 110kV vào vận hành

Bốn công trình trọng điểm gồm: Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối tỉnh Cà Mau; Trạm biến áp 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối, tỉnh Cà Mau (Giai đoạn 1); Đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Cát - Trạm biến áp 220kV Chơn Thành (Giai đoạn 1); Xuất tuyến Trạm biến áp 220kV TP Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Cùng với đó, nhiều công trình quan trọng, cấp bách được đưa vào vận hành, kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại các địa phương như Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây 110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Tân Thạnh (Tây Ninh); Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (An Giang); Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản (Đồng Tháp); Đường dây 110kV Tân Thành – Trạm biến áp 220kV Hàm Tân (Lâm Đồng); Đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại (Vĩnh Long); Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Giang Điền (Đồng Nai)…

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (bìa trái) kiểm tra, thăm hỏi các đơn vị thi công làm xuyên lễ 30/4-01/5

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, EVNSPC đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành. Tất cả các lãnh đạo đơn vị đều làm việc với tinh thần không có ngày nghỉ và thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các giải pháp được thực hiện linh hoạt, đồng bộ và quyết liệt; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan cập nhật quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; siết chặt quản lý toàn bộ vòng đời dự án, từ lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, kiểm soát chất lượng đến quyết toán. EVNSPC cũng chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu chi phí đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý.

Ngoài sự nỗ lực, thành quả này còn có sự chung tay hỗ trợ của các nhà thầu, các địa phương và bà con nhân dân khu vực dự án.

Giai đoạn 1 - Dự án Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đóng điện thành công vào ngày 27/4, đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương

Chủ động đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Bà Võ Phương Thuỷ - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, EVNSPC và Công ty Điện lực Đồng Tháp đã nỗ lực trong công tác đầu tư, tổ chức thi công đưa vào vận hành nhiều công trình đường dây 110kV. Trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị hóa, việc EVNSPC quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng điện đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Trần Thanh Toản – Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, EVNSPC và Công ty Điện lực Tây Ninh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tỉnh trong việc dự báo phụ tải – đây là yếu tố rất quan trọng đối với một tỉnh phát phát triển công nghiệp tương đối mạnh như Tây Ninh. Ngành điện đã chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển các phụ tải trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai các dự án, ngành Điện rất chủ động phối hợp các sở, ban ngành địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ, chủ trương đầu tư, thoả thuận hướng tuyến... Tới thời điểm này, những hạn chế, vướng mắc gần như đã được khắc phục triệt để. Các công trình điện theo quy hoạch được triển khai đảm bảo tiến độ.

Kiểm tra thông số vận hành Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối sau khi đóng điện thành công

Cùng với chính quyền các địa phương, trong suốt quá trình đóng điện, vận hành nhiều công trình thời gian qua, EVNSPC cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO) trong việc xây dựng phương thức vận hành tối ưu, bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Vươn tới mục tiêu lớn

Nhằm tận dụng điều kiện thi công thuận lợi của mùa khô, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, Tổng giám đốc EVNSPC đề nghị các nhà thầu đề nghị duy trì nhịp độ thi công xuyên suốt các ngày lễ và nhận được sự đồng thuận cao của các nhà thầu.

Vì vậy, trong các ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5…, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động vẫn miệt mài bám trụ công trường xây dựng các dự án điện. Các lãnh đạo của EVNSPC và các đơn vị trực thuộc cũng luôn có mặt tại công trường để sát cánh cùng người lao động.

Lãnh đạo EVNSPC tặng quà động viên lực lượng thi công làm xuyên lễ 30/4-01/5 trên các công trình tại tỉnh An Giang

EVNSPC đang tiếp tục dồn lực cho những mục tiêu cụ thể tiếp theo như: Hoàn thành đóng điện 70 công trình 110kV trước 30/6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026; hoàn thành đóng điện các công trình trọng điểm đảm bảo điện cho Hội nghị cấp cao APEC 2026 như đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Hoàn thành đóng điện 100% các dự án lưới điện trung hạ thế, đồng thời quyết toán xong trong quý 3/2026.

Các nhà thầu làm tăng ca, tăng kíp, thi công ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình

EVNSPC cũng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư đến 30/6 đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn EVN giao; đẩy nhanh tiến độ quyết toán, bảo đảm đến 30/6 thực hiện quyết toán 100% các công trình đã đóng điện từ năm 2025 trở về trước và 100% các công trình đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong quý 1/2026; đẩy mạnh tiến độ các khâu chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án có kế hoạch đóng điện trong 6 tháng cuối năm;… …Qua đó, tạo nền tảng hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 46/NQ-ĐU của Đảng ủy EVNSPC.