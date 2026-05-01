Hạ Long có cơ hội trở thành một trung tâm sống, làm việc, nghỉ dưỡng, đầu tư tầm khu vực và thế giới

Theo chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng, khi hạ tầng tốc độ cao 350 km/h kích hoạt “bán kính sống” mới cho Thủ đô, Hạ Long (Quảng Ninh) không còn là điểm đến du lịch đơn thuần mà tiến thẳng tới mô hình đô thị đa chức năng. Với kết nối và quy hoạch đúng đắn, Hạ Long có thể bước vào khoảnh khắc chuyển mình: từ một kỳ quan để đến thăm thành một trung tâm sống, làm việc, nghỉ dưỡng, đầu tư mang tầm khu vực và thế giới

Chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ tại sự kiện ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long, ngày 25/4

Hạ tầng tốc độ cao tái định hình cấu trúc vùng

- Là một chuyên gia quốc tế, đã từng tham gia quy hoạch và thiết kế các dự án phát triển đô thị quy mô lớn tại hơn 10 quốc gia, ông đánh giá thế nào về tác động của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đối với cấu trúc vùng?

Đó sẽ là một thay đổi mang tính bước ngoặt!

Việt Nam sở hữu những vịnh biển có vai trò kinh tế đặc biệt quan trọng. Ở phía Nam là vịnh Cần Giờ - Gành Rái, nơi hội tụ nhiều chức năng từ bảo tồn, du lịch, công nghiệp đến logistics. Ở phía Bắc, chuỗi vịnh Hạ Long - Lan Hạ kéo dài từ Tiên Lãng qua Đồ Sơn, Quảng Yên, Hạ Long tới Vân Đồn cũng có vai trò tương tự.

Nhìn ra thế giới, có thể thấy các trung tâm kinh tế lớn đều hình thành quanh các vùng vịnh, như Tokyo (Nhật Bản), San Francisco (Mỹ) hay Quảng Châu - Thâm Quyến (Trung Quốc). Dù quy mô có thể khác nhau, nhưng điểm chung là khả năng kết nối mạnh mẽ giữa đô thị - cảng biển - sân bay - công nghiệp - dịch vụ.

Với Hạ Long, sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ đóng vai trò “chất xúc tác”, kết nối các cực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thành một chỉnh thể thống nhất. Đây chính là cơ hội để hoàn thiện “vành đai vịnh” - một hành lang kinh tế chiến lược vốn đã được nhận diện nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

- Khoảng cách Hà Nội - Quảng Ninh được rút ngắn xuống còn 23 phút di chuyển sẽ thay đổi cách con người tổ chức, lựa chọn không gian sống và làm việc ra sao, thưa ông?

Trong suốt chiều dài lịch sử, có một nguyên lý khá ổn định: thời gian di chuyển hàng ngày của con người gần như không thay đổi, trung bình khoảng 30 phút mỗi chiều, tức khoảng 1 giờ/ngày từ nơi ở đến nơi làm việc, học tập. Chính yếu tố này quyết định “bán kính sống” của đô thị.

Trước đây, khi chúng ta đi bộ với vận tốc khoảng 5 km/h, trung tâm Hà Nội chỉ gói gọn trong phạm vi rất nhỏ, gồm khu phố cổ và Hoàng Thành Thăng Long. Khi phương tiện phát triển lên xe đạp, tàu điện rồi ô tô, bán kính đô thị dần mở rộng theo vận tốc di chuyển.

Với đường sắt tốc độ cao, khi vận tốc vượt 300 km/h, bán kính đó có thể mở rộng lên hàng trăm km. Việc kết nối Hà Nội - Hạ Long chỉ trong 23 phút đồng nghĩa Hạ Long nằm trọn trong “vùng sống” của Thủ đô. Một người hoàn toàn có thể sinh sống tại Hạ Long, làm việc tại Hà Nội hoặc ngược lại mà không gặp trở ngại về thời gian.

Đây không phải là viễn cảnh xa vời, mà là xu hướng đã diễn ra ở nhiều đô thị lớn trên thế giới.

- Trong bối cảnh đó, ông đánh giá thế nào về vị thế của Vinhomes Global Gate Hạ Long?

Dự án này hội tụ ba lợi thế mang tính chiến lược.

Thứ nhất là vị trí ven biển, hướng trực diện ra vịnh di sản - một yếu tố có giá trị rất lớn về cảnh quan và thương hiệu.

Thứ hai là nằm giữa hai vùng đô thị năng động: Hải Phòng ở phía Nam và Quảng Ninh ở phía Đông - địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với nhiều cơ chế ưu đãi để tăng tốc và phát triển.

Thứ ba, và quan trọng nhất, dự án còn kết nối trực tiếp với hạ tầng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thời gian 23 phút di chuyển mỗi chiều là một con số rất tuyệt vời, đưa dự án hoàn toàn nằm trong bán kính phát triển, bán kính sống của vùng Thủ đô.

Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô hơn 6.200 ha được quy hoạch theo mô hình ESG++

Hạ Long thành “đô thị vị tinh 23 phút” của Hà Nội: Làn sóng dịch chuyển bắt đầu

- Khi Vinhomes Global Gate Hạ Long ra mắt, khái niệm “sống 2 trung tâm” được nhắc đến nhiều. Theo ông, xu hướng này sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

Có 3 xu hướng cơ bản mà các nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam nắm bắt rất nhanh.

Thứ nhất là hệ sinh thái tiện ích. Một dự án không chỉ cung cấp nơi ở mà còn phải tích hợp đầy đủ các chức năng như giáo dục, y tế, dưỡng lão, thương mại, giải trí, thể thao, thậm chí là tạo việc làm tại chỗ. Giá trị bất động sản, vì thế, không chỉ nằm ở căn nhà mà ở tổng thể môi trường sống với các tiện ích và dịch vụ kèm theo.

Thứ hai là tính kết nối. Mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) đã được chứng minh hiệu quả trên thế giới. Những khu đô thị gần các đầu mối giao thông lớn luôn có sức hút mạnh mẽ, đồng thời gia tăng giá trị theo thời gian. Chúng ta cũng cần hiểu rằng, bây giờ không còn khái niệm khoảng cách xa hay gần mà là thời gian trong bao lâu để “về đích”.

Thứ ba là yếu tố môi trường. Sau đại dịch Covid-19, người ta bắt đầu nhận ra sống xanh, sống khỏe quan trọng như thế nào. Làm sao có một môi trường trong lành, có không gian tập thể dục mỗi sáng hay được hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn là “điểm chạm” lý tưởng. Đấy đúng mô hình bất động sản “chữa lành” - mẫu số chung của các dự án thành công trên thế giới.

Khi hội tụ cả ba yếu tố trên, cùng với lợi thế kết nối nhanh, mô hình “sống 2 trung tâm” hoàn toàn có cơ sở để hình thành và phát triển bền vững. Theo đó, một làn sóng dịch chuyển dân cư về Hạ Long có thể sẽ sớm bắt đầu.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh giúp hiện thực hóa mô hình “sống Hạ Long - làm việc Hà Nội”

- Với sự hiện diện của Vinhomes Global Gate Hạ Long, theo ông, liệu Hạ Long có thể chuyển mình, không những là một kỳ quan di sản mà còn trở thành một chuẩn sống mới?

Những mô hình phát triển thành công trên thế giới chứng minh rằng, một đô thị muốn bứt phá cần tạo ra “giá trị của nơi chốn” - tức là nơi đó không chỉ để ở, mà còn để làm việc, nghỉ dưỡng, sáng tạo và tận hưởng cuộc sống.

Với kết nối và quy hoạch đúng đắn, cùng các tiện ích sống cao cấp, các trung tâm việc làm, vui chơi giải trí, các điểm đến du lịch, khu nghỉ dưỡng, sân golf… Hạ Long sẽ tạo ra những giá trị mới - “giá trị của nơi chốn”.

Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, mỗi thành phố đều có những “khoảnh khắc vàng” - thời điểm mà hạ tầng, quy hoạch và dòng vốn cùng hội tụ để tạo ra bước ngoặt.

Với Hạ Long, thời điểm đó đang đến gần khi tuyến đường sắt tốc độ cao dần hình thành và những giá trị nơi chốn đẳng cấp xuất hiện. Từ một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng, Hạ Long đang đứng trước cơ hội trở thành một trung tâm sống, làm việc, nghỉ dưỡng, đầu tư mang tầm khu vực và thế giới, nơi rất nhiều cư dân, chuyên gia, người già nghỉ hưu, giới trẻ, du khách… cùng hội tụ bên một siêu đô thị đầy kỳ tích.

- Xin cảm ơn ông!