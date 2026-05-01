Những khoảnh khắc đáng nhớ của xe điện VinFast tại giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, “lá phổi xanh” Cần Giờ trở nên đặc biệt sôi động không chỉ bởi bước chân của hơn 5.000 runner tham gia giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 mà còn bởi những khoảnh khắc ấn tượng của xe điện VinFast.

Dấu ấn xe xanh xuyên rừng ngập mặn

Sáng ngày 30/4, bầu không khí trung tâm TP.HCM trở nên náo nhiệt khi đoàn ô tô điện VinFast VF 8 và VF 9 bắt đầu hành trình tiến về Cần Giờ, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân dọc theo các tuyến phố.

Điểm nhấn của hành trình là chặng đường vượt phà Bình Khánh để tiến vào “lá phổi xanh” của thành phố. Những chiếc xe điện lướt đi trên trục đường Rừng Sác - cung đường xuyên qua những mảng xanh ngập mặn đặc trưng - tạo nên một khung cảnh vô cùng “đã mắt”.

Sự tĩnh lặng và không phát thải của xe điện hòa quyện hoàn hảo với không gian sinh thái, tạo điểm nhấn xanh cho hành trình mở màn đầy ấn tượng của VinFast tại sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới nay tại Cần Giờ.

“Cả đoàn rất háo hức cho chuyến đi này suốt cả tháng qua. Chúng tôi cùng đi lấy bib, dán decal xe theo chủ đề ‘Mãnh liệt vì tương lai Xanh’. Đây là dịp để các thành viên có một kỳ nghỉ đẹp cùng gia đình, vừa khám phá vẻ đẹp Cần Giờ, vừa được vận động thể thao”, anh Lê Quang Thiện, admin hội VF 8-VF 9 miền Nam, người trực tiếp điều phối đoàn xe, chia sẻ đầy hào hứng.

Tại điểm đến ở Vinhomes Green Paradise, VinFast tiếp tục tạo ấn tượng nổi bật cho hàng nghìn người tham gia giải chạy. Đến với gian hàng của thương hiệu xe Việt, khách tham quan được trải nghiệm và tự tay lái thử đầy đủ các dòng xe từ VF 3 đến VF 9 và VF MPV 7, kết hợp khám phá không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo và các hoạt động workshop sống xanh thú vị. Cũng tại đây, những thành viên cộng đồng VinClub đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân với xe điện từ góc nhìn của chủ xe tiên phong.

Khu vực lái thử xe luôn trong tình trạng đông đúc khi nhiều runner và du khách tranh thủ trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thân thiện với môi trường. Anh Nhật, một khách tham quan đến từ trung tâm TP.HCM, không giấu được cảm xúc ấn tượng với VF 9. “Ngoại thất xe đẹp, nội thất rất sang trọng. Khi trải nghiệm xe, mình cảm thấy rất êm, độ an toàn cao. Đặc biệt, xe điện rất tiết kiệm”, anh Nhật nhấn mạnh đây là những điểm cộng lớn khiến anh cân nhắc mua thêm một chiếc xe điện để phục vụ gia đình.

Nhiều runner và du khách sau khi lái thử đã quyết định “đổi xăng lấy điện” hoặc lựa chọn xe điện VinFast là chiếc xe đầu tiên, cho thấy sức hấp dẫn của xe điện VinFast cũng như xu hướng quan tâm tới môi trường ngày càng rõ nét.

Trải nghiệm “lễ hội thể thao xanh” toàn diện

Bước sang ngày thi đấu chính thức 1/5, mẫu xe VF 8 được lựa chọn làm xe dẫn đoàn cho các vận động viên. Hình ảnh chiếc xe điện Việt với logo chữ V xuất hiện tại vị trí trang trọng đã tạo ấn tượng với đông đảo người chứng kiến ở vạch xuất phát.

Bên cạnh đó, GSM cũng góp mặt hỗ trợ giải đấu với tư cách là đối tác di chuyển, cung cấp phương tiện xanh đưa đón runner di chuyển thuận tiện giữa các điểm lưu trú và khu vực thi đấu.

Đặc biệt, 30 chiếc xe Green SM đã xuất hiện trong vai trò xe chiếu sáng cho những vận động viên xuất phát sớm từ lúc rạng đông.

Với ưu điểm không phát thải khói bụi và không gây tiếng ồn, các dòng xe điện VinFast giúp bảo vệ bầu không khí trong lành tuyệt đối cho các runner trên cung đường “xuyên rừng, kề biển”, không gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái Cần Giờ.

Theo nhiều runner và du khách, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 thực sự đã trở thành một “lễ hội thể thao xanh” đúng nghĩa. Việc tổ chức giải chạy tại Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị biển được quy hoạch theo tiêu chuẩn ESG++ với hệ sinh thái xanh chiếm phần lớn diện tích – cũng tạo nên một tổng thể “trải nghiệm xanh” hài hòa. Người tham gia sự kiện vừa được thử sức mình với đường chạy thử thách, vừa có dịp trực tiếp trải nghiệm lối sống di chuyển xanh từ thời điểm bước chân tới Cần Giờ.

Song song với các hoạt động của VinFast, khách tham quan cũng đã có dịp khám phá phố đi bộ thu nhỏ với các gian hàng ẩm thực, hoạt động hoạt náo đa dạng và tham gia chương trình âm nhạc, ngắm pháo hoa ven biển vào tối 30/4, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ tại Vinhomes Green Paradise.