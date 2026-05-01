PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026

Trước đó, từ ngày 01/8/2025, PVOIL đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4/2026 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành hệ thống và phản hồi từ người tiêu dùng. Kết quả cho thấy, xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng; qua đó, từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.

PVOIL bán thử nghiệm xăng E10 từ 1/8/2025

Từ góc nhìn chuyên gia, theo PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống, đồng thời giảm phát thải khí ô nhiễm. Loại nhiên liệu này đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan trong nhiều năm, cho thấy tính ổn định và an toàn trong thực tế.

Song song với quá trình thí điểm, PVOIL đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất – nhập. Hiện nay, đã có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế

xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL cho biết: “PVOIL đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10, từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, tồn chứa đến mạng lưới phân phối. Tổng công ty đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ”.

Về năng lực pha chế, để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh đại trà xăng E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương, PVOIL đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10; đồng thời, thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/ đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các Đầu mối khác nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó, PVOIL cũng chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp sức chứa etanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối etanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

Hệ thống bồn chứa và đường ống công nghệ tại kho PVOIL

Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOIL đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia; công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

Như vậy, có thể đánh giá PVOIL đã sẵn sàng với hệ thống pha chế hiện đại được đầu tư nhằm kiểm soát chặt chẽ quy trình từ pha chế, đến tồn chứa, vận chuyển và phân phối, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định khi cung ứng ra thị trường.

Về kế hoạch chuẩn bị nguồn xăng nền và etanol phục vụ pha chế xăng sinh học cũng được PVOIL xây dựng phương án cụ thể. PVOIL sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10.

Để đáp ứng nhu cầu pha chế xăng sinh học E10, PVOIL thực hiện mua nguồn etanol trong nước và nhập khẩu từ các quốc gia có nguồn xuất khẩu lớn như Mỹ, Brazil; đồng thời tiếp cận với nguồn hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác có giá cạnh tranh hơn.

Trong giai đoạn đầu triển khai, PVOIL vẫn duy trì cung ứng song song các sản phẩm xăng RON95 và xăng E10 để khách hàng có thêm lựa chọn; đồng thời, tăng cường truyền thông, phối hợp với các đại lý và khách hàng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình triển khai và lợi ích của xăng sinh học E10. PVOIL cũng đã xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức đào tạo cán bộ công nhân viên và triển khai truyền thông rộng rãi trong toàn hệ thống.

Có thể nói, từ khâu sản xuất, hạ tầng và nguồn hàng đều được PVOIL hoàn tất và sẵn sàng để đảm bảo nguồn cung khi triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng. Ngoài ra, PVOIL cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ gia công, pha chế xăng E10 cho các doanh nghiệp đầu mối khác, góp phần đảm bảo nguồn cung chung cho thị trường trong giai đoạn chuyển đổi.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và hệ thống phân phối, PVOIL tin tưởng có thể đảm bảo nguồn cung xăng E10 ổn định, liên tục và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.