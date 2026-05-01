Thanh Hóa: Xôn xao bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn

TPO - Hóa đơn một bữa ăn hải sản ở biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lên gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao dư luận.

Ngày 1/5, mạng xã hội đang xôn xao thông tin về hóa đơn bữa ăn cho 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng.

Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, thực đơn gồm 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7 kg tổng hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn lại không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin.

"Hóa đơn tính tiền không ghi địa chỉ nhà hàng cụ thể nên phường đang cho đơn vị chuyên môn phối hợp công an và ngành chức năng để xác minh, làm rõ", lãnh đạo địa phương thông tin.