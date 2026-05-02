Xác minh clip cụ bà bán vé số tố bị kẻ xấu lấy tiền triệu

TPO - Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cụ bà bán vé số kể bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng, đang gây chú ý dư luận. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Ngày 2/5, một lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã chỉ đạo Phòng Văn hóa kiểm tra, xác minh clip ghi lại cảnh cụ bà bán vé số kể bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng. Đoạn clip này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip cụ bà bán vé số kể bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng (ảnh chụp clip).

Trước đó, tài khoản facebook có tên T.L. đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 2 phút, kèm nội dung chồng bà cụ trong clip bị tai biến, con thì bị bệnh tâm thần; bản thân bà cụ vừa bị lừa mất 2,4 triệu đồng, nên kêu gọi mọi người đi qua mua vé số ủng hộ. Người này còn thông tin, thời gian này, nhiều người bán vé số ở Bạc Liêu bị lừa đảo với hình thức hứa cho gạo.

Đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà ngồi ven đường tay đang sắp những tờ vé số, bà kể lại việc bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng. Theo lời kể, có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đến nói cho bà 25kg gạo.

“Khi đó, tôi móc hết tiền đưa cho khi nào không hay biết”, cụ bà bán vé số nói trong clip.

Đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận.