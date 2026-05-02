Cả nước xảy ra 45 vụ tai nạn, 23 người tử vong

Thanh Hà

TPO - Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5 (ngày thứ 3 nghỉ lễ 30/4-1/5) cả nước ghi nhận 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện trong ngày 2/5.

Lực lượng chức năng phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Trong đó, thông qua hệ thống giám sát phát hiện 1.037 trường hợp vi phạm, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, công an các địa phương phát hiện trực tiếp 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp vi phạm.

Tạm giữ 67 ô tô, 3.872 mô tô, 260 phương tiện khác, tước 401 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 2.149 trường hợp.

Vi phạm về nồng độ cồn là 3.396 trường hợp, vi phạm về tốc độ 3.562 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp, quá khổ giới hạn 7 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp, chở quá số người quy định 87 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp, vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Trong ngày 1/5, toàn quốc ghi nhận 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người.

Lực lượng chức năng phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 mô tô, 308 phương tiện khác. Đồng thời tước 415 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 1.995 trường hợp.

Tại Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 2/5, lực lượng CSGT đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm (trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy), tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe, trừ điểm 522 trường hợp. Trong đó, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 1.095 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 1.134 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 1.065 trường hợp trên đường bộ và 81 trường hợp trên đường sắt; vi phạm tốc độ 243 trường hợp.

