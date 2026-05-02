Nha Trang: Xác minh thông tin du khách Thái Lan tố bị 'chặt chém' cây kem giá 100.000 đồng

TPO - Một nữ du khách Thái Lan tố đã phải trả 100.000 đồng cho một cây kem khi mua từ người bán hàng rong tại bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền bài viết của một nữ du khách Thái Lan phản ánh việc bị người bán hàng rong tại bờ biển Nha Trang “chặt chém” khi mua một cây kem với giá 100.000 đồng.

Theo chia sẻ, cô cùng bạn trai vừa đến Nha Trang du lịch và chưa làm thủ tục nhận phòng. Trong lúc chờ đợi, cô mua một cây kem từ người bán hàng rong tại công viên ven biển. Tuy nhiên, khi thanh toán, cô bất ngờ khi người bán đưa ra mức giá 100.000 đồng.

Nữ du khách Thái Lan chia sẻ việc bị "chặt chém" trên mạng xã hội.

Cho rằng mức giá quá cao, nữ du khách đã đưa các tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn nhưng người bán không đồng ý. Cuối cùng, hai du khách vẫn phải trả đủ 100.000 đồng cho cây kem.

“Tôi vô cùng bực mình và thất vọng. Tôi đã ở đây 5 ngày, nhưng trải nghiệm này khiến tôi thất vọng ngay từ đầu. Quan trọng hơn, kem có vị rất tệ. Tôi đưa bạn trai nếm thử, anh ấy chỉ ăn một miếng rồi bỏ đi. Mọi người đừng mua kem ở đó”, nữ du khách chia sẻ.

Bài viết ngay sau khi xuất hiện đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết mọi người đều rất bất bình, bức xúc với giá kem của người bán hàng rong đưa ra, qua đó làm xấu đi hình ảnh của Nha Trang trong mắt du khách, đồng thời đề nghị chính quyền xử lý nghiêm, không để sự việc tái diễn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc được cho là xảy ra tại khu vực bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xác minh thông tin và sớm có phản hồi cụ thể.

