Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nha Trang:

Xác minh thông tin du khách Thái Lan tố bị 'chặt chém' cây kem giá 100.000 đồng

Phùng Quang

TPO - Một nữ du khách Thái Lan tố đã phải trả 100.000 đồng cho một cây kem khi mua từ người bán hàng rong tại bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền bài viết của một nữ du khách Thái Lan phản ánh việc bị người bán hàng rong tại bờ biển Nha Trang “chặt chém” khi mua một cây kem với giá 100.000 đồng.

Theo chia sẻ, cô cùng bạn trai vừa đến Nha Trang du lịch và chưa làm thủ tục nhận phòng. Trong lúc chờ đợi, cô mua một cây kem từ người bán hàng rong tại công viên ven biển. Tuy nhiên, khi thanh toán, cô bất ngờ khi người bán đưa ra mức giá 100.000 đồng.

Nữ du khách Thái Lan chia sẻ việc bị "chặt chém" trên mạng xã hội.

Cho rằng mức giá quá cao, nữ du khách đã đưa các tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn nhưng người bán không đồng ý. Cuối cùng, hai du khách vẫn phải trả đủ 100.000 đồng cho cây kem.

“Tôi vô cùng bực mình và thất vọng. Tôi đã ở đây 5 ngày, nhưng trải nghiệm này khiến tôi thất vọng ngay từ đầu. Quan trọng hơn, kem có vị rất tệ. Tôi đưa bạn trai nếm thử, anh ấy chỉ ăn một miếng rồi bỏ đi. Mọi người đừng mua kem ở đó”, nữ du khách chia sẻ.

Bài viết ngay sau khi xuất hiện đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết mọi người đều rất bất bình, bức xúc với giá kem của người bán hàng rong đưa ra, qua đó làm xấu đi hình ảnh của Nha Trang trong mắt du khách, đồng thời đề nghị chính quyền xử lý nghiêm, không để sự việc tái diễn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc được cho là xảy ra tại khu vực bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xác minh thông tin và sớm có phản hồi cụ thể.

#du khách Thái Lan #Nha Trang #bãi biển Hòn Chồng #chặt chém

