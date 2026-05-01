Nghệ An: Du khách tố bị 'cấm cửa' tắm tráng, cơ quan chức năng Cửa Lò nói gì?

TPO - Lãnh đạo phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khẳng định, không có chuyện thu tiền nhưng khóa vòi nước không cho người dân sử dụng như thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 1/5, ông Hoàng Ngọc Cừ - Trưởng phòng Văn hóa phường Cửa Lò - cho biết, công an phường đã làm việc với chủ tài khoản Facebook T.S. liên quan bài đăng phản ánh dịch vụ tắm tráng tại bãi biển Cửa Lò.

Trước đó, ngày 30/4, tài khoản này đăng tải nội dung cho rằng chính quyền địa phương thông báo miễn phí dịch vụ tắm tráng nhưng lại khóa nước, khiến người dân và du khách không thể sử dụng.

Theo ông Cừ, dịch vụ tắm tráng miễn phí từng được triển khai tại Cửa Lò từ mùa du lịch 2025. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành phát sinh nhiều bất cập như lãng phí nước, mất vệ sinh môi trường do ý thức của một bộ phận người dân và du khách nên mô hình miễn phí đã dừng hoạt động.

Để phục vụ mùa du lịch năm nay, UBND phường Cửa Lò đã đầu tư 15 điểm tắm tráng nước ngọt hiện đại dọc bãi biển. Mỗi điểm có 12 trụ, mỗi trụ bố trí 4 vòi sen cùng bể tắm công cộng, đáp ứng nhu cầu của đông du khách cùng lúc.

Tại các điểm tắm tráng, giá dịch vụ được niêm yết công khai 10.000 đồng/lượt. Hiện hệ thống do Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò quản lý, vận hành trong thời gian chờ xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác.

Tài khoản T.S đăng bài đính chính và gửi lời xin lỗi đến chính quyền phường Cửa Lò.

Lý giải việc một số thời điểm người dân phản ánh thiếu nước, ông Cừ cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 lượng khách đổ về Cửa Lò rất đông, trong khi nhiều người sử dụng nước chưa tiết kiệm dẫn đến nguồn cấp không đủ đáp ứng tức thời.

“Không có chuyện thu tiền hay khóa vòi nước không cho người dân sử dụng như thông tin trên mạng xã hội”, ông Cừ khẳng định.

Làm việc với công an, chủ tài khoản T.S. thừa nhận do nóng vội, thiếu kiểm chứng nên đăng tải thông tin sai sự thật. Người này sau đó đã gỡ bài viết, đăng thông tin đính chính và gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương vì ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cửa Lò.