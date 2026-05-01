Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Du khách ùn ùn đổ về bãi biển Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Ngay từ hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi biển nổi tiếng tại Ninh Bình như Thịnh Long, Quất Lâm và khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, đông nghịt du khách vui chơi, tắm biển.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, lượng du khách đổ về các điểm du lịch biển nổi tiếng của Ninh Bình như Thịnh Long (xã Hải Thịnh), Quất Lâm (xã Giao Ninh) và khu vực nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến) tăng mạnh, tạo nên không khí sôi động ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Tại khu du lịch biển Thịnh Long, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng đông kỷ lục.
Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch Thịnh Long đông kín phương tiện. Các nhà hàng dịch vụ ăn uống, lưu trú hoạt động hết công suất để phục vụ lượng khách tăng đột biến. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực đã “cháy phòng” từ sớm.
Bà Trần Thị Cam - chủ khách sạn Khánh Linh, khu du lịch Thịnh Long - cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, toàn bộ 54 phòng của khách sạn đều đã kín khách. “Sau thời gian dài trầm lắng, năm nay tôi mới thấy biển Thịnh Long sôi động trở lại. Những người kinh doanh dịch vụ ven biển như tôi rất mừng, hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc và duy trì lượng khách ổn định trong thời gian tới”, bà Cam chia sẻ.
Tuyến đê biển khu vực bãi tắm 3 Thịnh Long, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số để đến được bãi tắm.
Tại bãi tắm 3 Thịnh Long, ken đặc người vui chơi, tắm biển.
Thời tiết những ngày này khá nóng, nhiều người tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu, thư giãn.
Chị Vũ Thu Anh (Hà Nội) cho biết, gia đình chọn biển Thịnh Long làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ bởi bãi biển rộng, thoáng cùng mức chi phí hợp lý. “Sau mấy năm quay trở lại, tôi thấy khu du lịch Thịnh Long khác hẳn, dịch vụ đầy đủ hơn, bãi biển sạch đẹp, không khí cũng sôi động hơn trước rất nhiều”, chị Thu Anh chia sẻ.
Không kém phần nhộn nhịp, bãi biển khu vực nhà thờ đổ Hải Lý cũng đón lượng khách lớn trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm nay.
Khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ đông nghịt người vui chơi, tắm biển.
Các dịch vụ ven biển như cho thuê áo phao, dù che nắng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của du khách.
Dưới bờ biển, nhiều con sóng lớn, cao phủ đầu nhưng không ít du khách vẫn vô tư nô đùa, tắm biển.
Trong khi đó, bãi biển Quất Lâm có phần kém nhộn nhịp hơn, lượng du khách không quá đông.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Quất Lâm cũng khá trầm lắng; khu vực gần bãi biển, chỉ còn lác đác một vài nhà hàng, khách sạn còn mở cửa phục vụ.

#Du lịch biển Ninh Bình #Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 #Bãi biển Thịnh Long sôi động #Phục vụ du khách mùa lễ hội #Phản ứng của ngành dịch vụ ven biển #Tình hình du lịch Quất Lâm #Ảnh hưởng của thời tiết nóng #Khách sạn và nhà nghỉ đông kín #Hoạt động dịch vụ ven biển phát triển #Tái khởi động du lịch sau thời gian trầm lắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe