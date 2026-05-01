Du khách ùn ùn đổ về bãi biển Ninh Bình

TPO - Ngay từ hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi biển nổi tiếng tại Ninh Bình như Thịnh Long, Quất Lâm và khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, đông nghịt du khách vui chơi, tắm biển.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, lượng du khách đổ về các điểm du lịch biển nổi tiếng của Ninh Bình như Thịnh Long (xã Hải Thịnh), Quất Lâm (xã Giao Ninh) và khu vực nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến) tăng mạnh, tạo nên không khí sôi động ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Tại khu du lịch biển Thịnh Long, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng đông kỷ lục.

Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch Thịnh Long đông kín phương tiện. Các nhà hàng dịch vụ ăn uống, lưu trú hoạt động hết công suất để phục vụ lượng khách tăng đột biến. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực đã “cháy phòng” từ sớm.

Bà Trần Thị Cam - chủ khách sạn Khánh Linh, khu du lịch Thịnh Long - cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, toàn bộ 54 phòng của khách sạn đều đã kín khách. “Sau thời gian dài trầm lắng, năm nay tôi mới thấy biển Thịnh Long sôi động trở lại. Những người kinh doanh dịch vụ ven biển như tôi rất mừng, hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc và duy trì lượng khách ổn định trong thời gian tới”, bà Cam chia sẻ.

Tuyến đê biển khu vực bãi tắm 3 Thịnh Long, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số để đến được bãi tắm.

Tại bãi tắm 3 Thịnh Long, ken đặc người vui chơi, tắm biển.

Thời tiết những ngày này khá nóng, nhiều người tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Chị Vũ Thu Anh (Hà Nội) cho biết, gia đình chọn biển Thịnh Long làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ bởi bãi biển rộng, thoáng cùng mức chi phí hợp lý. “Sau mấy năm quay trở lại, tôi thấy khu du lịch Thịnh Long khác hẳn, dịch vụ đầy đủ hơn, bãi biển sạch đẹp, không khí cũng sôi động hơn trước rất nhiều”, chị Thu Anh chia sẻ.

Không kém phần nhộn nhịp, bãi biển khu vực nhà thờ đổ Hải Lý cũng đón lượng khách lớn trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm nay.

Khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ đông nghịt người vui chơi, tắm biển.

Các dịch vụ ven biển như cho thuê áo phao, dù che nắng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của du khách.

Dưới bờ biển, nhiều con sóng lớn, cao phủ đầu nhưng không ít du khách vẫn vô tư nô đùa, tắm biển.

Trong khi đó, bãi biển Quất Lâm có phần kém nhộn nhịp hơn, lượng du khách không quá đông.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Quất Lâm cũng khá trầm lắng; khu vực gần bãi biển, chỉ còn lác đác một vài nhà hàng, khách sạn còn mở cửa phục vụ.

