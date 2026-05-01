Du khách ùn ùn đổ về bãi biển Ninh Bình

TPO - Ngay từ hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi biển nổi tiếng tại Ninh Bình như Thịnh Long, Quất Lâm và khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, đông nghịt du khách vui chơi, tắm biển.
Bà Trần Thị Cam - chủ khách sạn Khánh Linh, khu du lịch Thịnh Long - cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, toàn bộ 54 phòng của khách sạn đều đã kín khách. “Sau thời gian dài trầm lắng, năm nay tôi mới thấy biển Thịnh Long sôi động trở lại. Những người kinh doanh dịch vụ ven biển như tôi rất mừng, hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc và duy trì lượng khách ổn định trong thời gian tới”, bà Cam chia sẻ.
Chị Vũ Thu Anh (Hà Nội) cho biết, gia đình chọn biển Thịnh Long làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ bởi bãi biển rộng, thoáng cùng mức chi phí hợp lý. “Sau mấy năm quay trở lại, tôi thấy khu du lịch Thịnh Long khác hẳn, dịch vụ đầy đủ hơn, bãi biển sạch đẹp, không khí cũng sôi động hơn trước rất nhiều”, chị Thu Anh chia sẻ.
Khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ đông nghịt người vui chơi, tắm biển.
Các dịch vụ ven biển như cho thuê áo phao, dù che nắng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của du khách.