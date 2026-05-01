Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm vật liệu cho dự án sân bay Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết sẽ phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lấp cho Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Chiều 30/4, UBND tỉnh Cà Mau và Binh đoàn 12 phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Thời gian thi đua kéo dài tới ngày 30/6/2026, tại gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Hạng mục nhà ga hành khách sân bay Cà Mau.

Đơn vị thi công cam kết huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần, trách nhiệm để "vượt nắng, thắng mưa", tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích trong quý III/2026.

Với tầm quan trọng của dự án, nhà thầu đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai về để thực hiện thi công, huy động máy móc, vật tư, nhân lực tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án sân bay.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - biểu dương tinh thần của các nhà thầu thi công xuyên lễ, xuyên đêm trên công trường nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lấp, để đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án có 2 gói thầu chính, gồm gói thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ; gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Sau nâng cấp, sân bay Cà Mau có khả năng khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320/321 và tương đương. Công suất nhà ga phục vụ 1 triệu khách/năm. Dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe