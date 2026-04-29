'Cháy' phòng khách sạn ở Sa Pa

Thành Đạt - Phú Nguyễn

TPO - Dịp nghỉ lễ năm nay, Sa Pa ghi nhận công suất phòng gần như kín chỗ. Trong khi đó, các điểm đến lân cận như Mù Cang Chải, Bắc Hà và Lũng Cú đẩy mạnh sản phẩm du lịch, chỉnh trang hạ tầng, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm.

Sa Pa kín phòng

Theo tìm hiểu của phóng viên, lượng khách đặt phòng tại Sa Pa (Lào Cai) năm nay tăng sớm và kéo dài. Nhiều đoàn khách đã “chốt” lịch từ đầu tháng 3, kín phòng đến hết kỳ nghỉ, thậm chí sang đầu tháng 5.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Giám đốc Lito Travel - cho biết, hiện các khách sạn lớn hầu như không còn phòng cho đoàn đông. “Thời điểm này chủ yếu chỉ nhận khách gia đình, nhóm nhỏ lẻ, mỗi cơ sở lưu trú chỉ còn vài phòng trống”, ông Thịnh nói. Theo ông Thịnh, ngoài khu trung tâm, du khách có xu hướng dịch chuyển về các bản du lịch cộng đồng như Tả Van, Cát Cát để vừa lưu trú, vừa trải nghiệm đời sống bản địa và tham gia các hoạt động lễ hội.

Một góc phường Sa Pa. Ảnh: Dương Toản.

Để kéo dài thời gian lưu trú của du khách, Sa Pa tổ chức nhiều sự kiện, trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội mùa hè “Sa Pa xứ sở tình yêu” với chủ đề “Chợ tình Sa Pa - Những cung bậc giao duyên” vào tối 29/4. Chương trình tái hiện không gian chợ tình với các hoạt động giao lưu, thổi khèn, hát giao duyên, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Các hoạt động như Lễ hội Hoa Fansipan (25/4-3/5), lễ thượng cờ tại đỉnh Fansipan ngày 30/4, chương trình “Hàm Rồng bốn mùa hoa” với các trải nghiệm ngắm hoa, ẩm thực và hoạt động ngoài trời.

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải vào mùa nước đổ. Ảnh: Hoàng Cương.

Thời điểm này tại Mù Cang Chải là “mùa nước đổ”. Dịp này, địa phương tổ chức khai mạc du lịch “Mùa nước đổ” tại trung tâm xã Mù Cang Chải. Ngoài ra, Giải leo ruộng bậc thang lần thứ I tổ chức tại thôn Háng Phừ Loa, diễn ra ngày 1/5, với nội dung chinh phục khoảng 100 thửa ruộng.

Trong khi đó, tại “Cao nguyên trắng” Bắc Hà, chương trình du lịch kéo dài từ 30/4-3/5, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Toàn cảnh dinh Hoàng A Tưởng.

Ngày 1/5, các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp như hái dâu tây, đào, mận tại thung lũng hoa, tham quan chùa Linh Sơn, cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên đồi Ngải Thầu thu hút nhiều du khách.

Ngày 2/5, không khí sôi động tập trung tại chợ phiên và Chợ Trâu Bắc Hà, cùng giải đua ngựa truyền thống. Buổi tối, chợ văn hóa Bắc Hà tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô, kết hợp âm thanh, ánh sáng. Ngày cuối kỳ nghỉ, du khách tiếp tục trải nghiệm chợ văn hóa, mua sắm thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực như thắng cố.

Lũng Cú chỉnh trang, nâng cao chất lượng du lịch

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) tăng tốc chỉnh trang, nâng chất dịch vụ du lịch, trong đó nổi bật là việc nhiều hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử, công khai giá, tạo môi trường minh bạch, chuyên nghiệp.

Làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Trước kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm kinh doanh dịch vụ tại các thôn Lô Lô Chải, Thiên Pả, Ma Lé. Qua rà soát, ý thức chấp hành quy định của các hộ kinh doanh có chuyển biến rõ rệt. Việc niêm yết giá, công khai thực đơn, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường được thực hiện nền nếp hơn. Nhiều cơ sở chủ động nâng cấp dịch vụ, cải thiện thái độ phục vụ, từng bước xây dựng uy tín với du khách.

Địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đảm bảo trước kỳ nghỉ lễ.

Toàn xã có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 600 phòng, cùng khoảng 50 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm và 15 cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đáng chú ý, nhiều hộ đã đăng ký hoạt động, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, tiếp cận phương thức quản lý hiện đại. Giá cả các dịch vụ được niêm yết công khai, góp phần tạo niềm tin cho du khách.

Song song với đó, địa phương chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh. Bộ quy tắc ứng xử được ban hành; đường dây nóng tiếp nhận phản ánh được thiết lập; 34 camera an ninh được lắp đặt tại các điểm công cộng. Phong trào chỉnh trang cảnh quan được đẩy mạnh với hơn 1.600 cây xanh, hoa được trồng mới, tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp.

Thành Đạt - Phú Nguyễn
