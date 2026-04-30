Không thể nhận ra biển Đồ Sơn

TPO - Chiều 30/4, hàng vạn người dân và du khách đến các bãi tắm truyền thống và bãi tắm nhân tạo ở Đồ Sơn, Hải Phòng, vui chơi dịp nghỉ lễ.
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, bãi tắm nhân tạo (miễn phí) dài gần 2km sóng nhẹ, nước trong và có rặng dừa xanh ngát là điểm tắm mới, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển.
Trong khi đó, tại bãi tắm khu 2 truyền thống Đồ Sơn ken đặc người xuống tắm biển, vui chơi, nghỉ ngơi dịp lễ. Mỗi khi đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn thu hút hàng vạn khách đến tắm biển, ăn hải sản.
Tại các bãi tắm, du khách cũng trải nghiệm nhiều dịch vụ vui chơi cảm giác mạnh như dù lượn, thuyền chuối.
Nhiều em nhỏ đi cùng gia đình, người thân tỏ ra thích thú khi vui đùa với sóng biển.