Cảnh trái ngược tại ga quốc tế và quốc nội sân bay Nội Bài ngày 30/4

Công Hướng - Lộc Liên

TPO - Hôm nay (30/4), Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài khai thác hơn 630 chuyến bay, phục vụ hơn 101.000 lượt hành khách. Ghi nhận thực tế cho thấy sự chênh lệch lớn về mật độ hành khách giữa khu vực ga quốc nội và quốc tế.

Khung cảnh nhộn nhịp và thông thoáng giữa nhà ga quốc nội và nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài hôm nay (30/4). Video: Công Hướng.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-12.jpg
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhà ga hành khách quốc nội﻿ (T1) sân bay Nội Bài, lượng hành khách tăng cao.

tp-quoc-noi-304-noi-bai-15.jpg
tp-quoc-noi-304-noi-bai-6.jpg
Quầy làm thủ tục của các hãng hàng không và khu vực chờ ở nhà ga T1 luôn đông kín người. Hành khách cùng hành lý xếp hàng dài, di chuyển chậm để chờ đến lượt check-in và qua cửa soi chiếu an ninh.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-3.jpg
Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài﻿, bay nội địa ngày 30/4 khai thác 308 chuyến bay, phục vụ khoảng 54.320 hành khách.
tp-quoc-te-304-noi-bai-5.jpg
Trái ngược với cảnh xếp hàng tại khu vực nội địa, nhà ga hành khách quốc tế (T2) ghi nhận không gian thông thoáng hơn ngày 29/4.
tp-quoc-te-304-noi-bai-8.jpg
tp-quoc-te-304-noi-bai-4.jpg
Từ làn đường đón trả khách bên ngoài đến khu vực sảnh làm thủ tục bên trong đều không xảy ra tình trạng ùn ứ. Hành khách làm thủ tục nhanh chóng do không phải chờ đợi lâu.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-10.jpg
tp-quoc-noi-304-noi-bai-9.jpg
Dù không gian thông thoáng, số liệu khai thác cho thấy mạng bay quốc tế trong ngày 30/4 vẫn đạt 323 chuyến bay với khoảng 47.040 lượt khách.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-4.jpg
"Tính trên toàn đợt cao điểm lễ, dự kiến lượng khách quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng mạnh﻿, ước tính tăng hơn 29% trong ngày đỉnh điểm 29/4 so với cùng kỳ năm 2025", đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-11.jpg
Trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách và chuyến bay tại Nội Bài được dự báo tăng khoảng 10-15% so với ngày thường.
tp-quoc-noi-304-noi-bai-13.jpg
Hiện tại, sân bay Nội Bài đang áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh cấp độ 1. Tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách và hành lý xách tay﻿ được tăng cường, do đó thời gian làm thủ tục có thể kéo dài hơn.

Nhà chức trách khuyến cáo hành khách cần có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế. Hành khách nên chủ động check-in trực tuyến hoặc sử dụng sinh trắc học qua ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian. Đồng thời, hành khách cần tự bảo quản tài sản, tuyệt đối không trông giữ hay cầm hộ hành lý cho người lạ và báo ngay cho lực lượng chức năng nếu phát hiện đồ vật vô chủ.

Công Hướng - Lộc Liên
