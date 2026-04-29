Đề xuất chuyển đổi sân bay quân sự Thành Sơn

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn, tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, hướng tới chuyển đổi sân bay quân sự hiện hữu thành cảng hàng không lưỡng dụng với công suất 3 triệu khách/năm vào 2050.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Thành Sơn hiện nằm tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa (sau khi sáp nhập địa giới hành chính khu vực Ninh Thuận).

Hiện tại, đây là sân bay quân sự cấp I với hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tương đối hoàn chỉnh. Việc lập quy hoạch khai thác lưỡng dụng (phục vụ cả dân sự và quốc phòng) được đánh giá là giải pháp đột phá, phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới cảng hàng không quốc gia.

Mặt khác, khu vực sân bay tọa lạc đang có dư địa phát triển kinh tế mạnh mẽ, được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Nhiều dự án quy mô lớn đang triển khai như cảng biển tổng hợp Cà Ná, trung tâm điện khí LNG, cùng với lợi thế du lịch từ đường bờ biển dài và Vườn quốc gia Núi Chúa. Hạ tầng hàng không sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của khách du lịch, nhà đầu tư và chuyên gia. Dự kiến, tỷ trọng hành khách sử dụng đường hàng không sẽ chiếm khoảng 10-15% tổng nhu cầu đi lại tại đây.

Trong thời kỳ đầu, Thành Sơn được quy hoạch là cảng hàng không nội địa cấp 4C, đạt công suất 1,5 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay quân sự Thành Sơn hiện tại. Ảnh: Thiện Nhân.

Về hạ tầng khu bay, bên cạnh việc duy trì đường băng hiện hữu dài 3.050m, rộng 45m, dự án sẽ xây mới thêm một đường băng có cùng kích thước.

Khu vực hàng không dân dụng sẽ được đầu tư một nhà ga hành khách rộng hơn 13,5 ha. Sân đỗ máy bay được thiết kế với 7 vị trí đỗ, khai thác chủ yếu dòng máy bay code C (A320, A321, B737) nhưng vẫn đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng code E (B747, B777, B787) khi có nhu cầu.

Đến năm 2050, sân bay Thành Sơn sẽ được mở rộng quy mô để đạt công suất 3 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Cơ cấu hàng hóa chủ yếu sẽ là bưu kiện, linh kiện điện tử, trang thiết bị phục vụ công nghiệp năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và thiết bị quốc phòng.

Để đáp ứng mức tăng trưởng này, đường băng số 2 sẽ được kéo dài thêm 450m để đạt chiều dài 3.500m. Sân đỗ máy bay sẽ được mở rộng lên 16 vị trí đỗ. Một nhà ga hàng hóa độc lập rộng gần 1,4 ha sẽ được bổ sung, cùng với việc mở rộng bãi tập kết phương tiện mặt đất lên 7.200 m2 và bố trí quỹ đất để xây dựng khu bảo dưỡng máy bay khi có nhu cầu.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Thành Sơn đến năm 2050 lên tới gần 2.094,5 ha. Trong đó, diện tích do quân sự quản lý chiếm hơn 1.390 ha, đất dùng chung hơn 363 ha và đất dành riêng cho hàng không dân dụng là hơn 340 ha.