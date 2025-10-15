Đề xuất mới nhất về khai thác chuyến bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất, Long Thành

TPO - Trước áp lực thiếu hụt máy bay và chuỗi cung ứng đứt gãy, Vietnam Airlines đề xuất không chuyển ngay toàn bộ các đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành mà triển khai theo lộ trình linh hoạt. Giải pháp này được đánh giá là bước đi trung hòa giữa quy hoạch hạ tầng và thực tế khai thác thị trường.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, kiến nghị phương án phối hợp khai thác giữa Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong giai đoạn đầu vận hành Long Thành.

Vietnam Airlines cho biết hoàn toàn thống nhất với định hướng khai thác 2 sân bay mà Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng đầu tháng 10 này. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế có cự ly từ 1.000 km trở lên sang Long Thành ngay từ đầu sẽ gây ra áp lực lớn về nguồn lực và chi phí vận hành.

Theo kiến nghị, hiện đội máy bay của Vietnam Airlines và các hãng trong nước đều gặp khó khăn do động cơ Pratt & Whitney (P&W) trên dòng Airbus A321 bị triệu hồi, cùng tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa. Nếu áp dụng ngay quy định chuyển toàn bộ các chuyến bay dài sang Long Thành, hãng sẽ phải bố trí thêm khoảng 5 máy bay thân hẹp chỉ để duy trì lịch bay như hiện nay - điều gần như bất khả thi trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

Sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM. Ảnh: ACV.

Từ thực tế vừa nêu, Vietnam Airlines đề xuất lộ trình linh hoạt trong giai đoạn đầu khai thác: Các đường bay tầm xa (xuyên lục địa đi châu Mỹ, châu Âu, châu Úc) sẽ chuyển ngay sang Long Thành; Nhóm đường bay khu vực châu Á sẽ được phép khai thác linh hoạt giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành, trước khi chuyển dần theo đúng quy hoạch.

“Phương án này không chỉ giúp đảm bảo nguồn lực, duy trì khả năng nối chuyến và cung ứng tải ổn định cho thị trường, mà còn phù hợp với mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm hàng không của khu vực”, đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Theo Vietnam Airlines, việc triển khai linh hoạt vẫn tuân thủ định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển Long Thành thànhtrung tâm trung chuyển quốc tế, đồng thời đảm bảo hài hòa hiệu quả khai thác giữa hai sân bay và lợi ích của các hãng hàng không Việt Nam.

Liên quan đến phương án khai thác Cảng HKQT Long Thành, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (công suất 25 triệu hành khách/năm) được xác định khai thác song song với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng quốc tế”, trong đó Nhà nước chủ động điều phối, phân định tỷ lệ chuyến bay quốc tế - quốc nội theo từng thời kỳ.

Sân bay Long Thành - Đồng Nai đang gấp rút hoàn thành giai đoạn 1. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Từ năm 2026, Long Thành sẽ đảm nhận 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% chuyến bay nội địa.

Cụ thể, Long Thành phụ trách toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên, cùng với một số đường bay khác do các hãng hàng không lựa chọn. Dự kiến, vận chuyển 10-12% sản lượng trên trục Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM.

Tân Sơn Nhất tập trung khai thác các đường bay quốc tế dưới 1.000 km, chủ yếu với thị trường Thái Lan, Campuchia và Lào (chiếm 15-17% tổng khai thác quốc tế đến TPHCM). Phần lớn khai thác nội địa vẫn do sân bay này đảm nhận. Việc phân định này sẽ được đánh giá, điều chỉnh sau 5 năm khai thác thực tế, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và năng lực hạ tầng từng thời kỳ.

Với tầm nhìn dài hạn, phương án của Vietnam Airlines được đánh giá là bước đi trung hòa giữa yêu cầu chính sách và thực tế thị trường, giúp giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo hiệu quả khai thác hạ tầng mới, đồng thời tạo tiền đề cho Long Thành sớm trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.