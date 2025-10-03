Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Phương án mới nhất về khai thác chuyến bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất và Long Thành

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về phương án khai thác Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, từ năm 2026, Long Thành sẽ đảm nhận tới 80% các chuyến bay quốc tế, trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng không của Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 (công suất 25 triệu hành khách/năm) được xác định khai thác song song với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng quốc tế”, trong đó Nhà nước chủ động điều phối, phân định tỷ lệ chuyến bay quốc tế - quốc nội theo từng thời kỳ.

Từ năm 2026, Long Thành sẽ đảm nhận 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% chuyến bay nội địa.

san-bay-long-thanh.png
Nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 hiện tại. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Cụ thể, Long Thành phụ trách toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên, cùng với một số đường bay khác do các hãng hàng không lựa chọn. Dự kiến, vận chuyển 10-12% sản lượng trên trục Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM.

Tân Sơn Nhất tập trung khai thác các đường bay quốc tế dưới 1.000 km, chủ yếu với thị trường Thái Lan, Campuchia và Lào (chiếm 15-17% tổng khai thác quốc tế đến TPHCM). Phần lớn khai thác nội địa vẫn do sân bay này đảm nhận. Việc phân định này sẽ được đánh giá, điều chỉnh sau 5 năm khai thác thực tế, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và năng lực hạ tầng từng thời kỳ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, dự án đầu tư Cảng HKQT Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, với quy mô lớn, kết cấu phức tạp, hiện đang được các chủ đầu tư gấp rút thi công để sớm đưa vào vận hành theo tiến độ.

Việc chuẩn bị tốt cho giai đoạn khai thác, đặc biệt là sự phối hợp giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, sẽ quyết định hiệu quả đầu tư và vị thế trung chuyển quốc tế của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai.

-Nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Hữu Huy.jpeg
Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV.

“Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng hàng không theo từng thời kỳ, nhằm bảo đảm tổ chức khai thác hiệu quả Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”, văn bản của Bộ nêu rõ.

Được biết, để bảo đảm mục tiêu, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác chuẩn bị khai thác Long Thành. Trong thời gian qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thuê Liên danh Incheon Airport (IAC) tư vấn, xây dựng bộ tài liệu Khái niệm khai thác (CONOPS) và Kế hoạch tổng thể vận hành.

Tư vấn IAC đã nghiên cứu 2 phương án, trong đó kiến nghị chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành để thuận lợi quản lý, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời tạo tiền đề để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất phương án phân chia khai thác, báo cáo Bộ Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Lộ trình chuyển giao được xác định chi tiết, nhằm đảm bảo khai thác an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư ngay từ những ngày đầu vận hành.

Dự án Cảng HKQT Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ngày 26/9, chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã bay vào vùng trời Long Thành. Hoạt động này diễn ra trong 1 tháng, nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, đánh dấu cột mốc quan trọng chuẩn bị cho ngày cất cánh 19/12 tới.

Lộc Liên
