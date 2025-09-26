Hình ảnh chuyến bay kiểm tra Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

TPO - Sáng nay (26/9), chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã diễn ra tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Đồng Nai. Hoạt động này nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, đánh dấu cột mốc quan trọng chuẩn bị cho ngày cất cánh 19/12 tới.
Trong đợt bay này, dự kiến có khoảng 30 bài bay nhằm đánh giá, hiệu chuẩn toàn bộ các hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, bao gồm ILS/DME, PAPI, ALS, VOR/DME, radar PSR/SSR, ADS-B cùng các phương thức bay liên quan theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Ảnh: VATM.
Hoạt động bay hiệu chuẩn do ATTECH triển khai với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: VATM.
Tại tháp không lưu Long Thành, hệ thống đối không được lắp đặt để kết nối liên lạc trực tiếp giữa tổ bay và kiểm soát viên không lưu, bảo đảm giám sát chặt chẽ mọi diễn biến. Ảnh: VATM
Lãnh đạo Trung tâm bay KTHC - Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) - khẳng định công tác hiệu chuẩn sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, tạo tiền đề để Long Thành chính thức vận hành. Ảnh: VATM.
Trước đó, ngày 24/9, ATTECH đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra thực địa hạ tầng đường băng, đường lăn và thiết bị dẫn đường. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.
Cục Hàng không đánh giá sân bay Long Thành đủ điều kiện cho bay hiệu chuẩn theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.
Theo quy hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.
Dự án Cảng HKQT Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.