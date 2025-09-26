Hình ảnh chuyến bay kiểm tra Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

TPO - Sáng nay (26/9), chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã diễn ra tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Đồng Nai. Hoạt động này nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, đánh dấu cột mốc quan trọng chuẩn bị cho ngày cất cánh 19/12 tới.