Hình ảnh chuyến bay kiểm tra Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Lộc Liên

TPO - Sáng nay (26/9), chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã diễn ra tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Đồng Nai. Hoạt động này nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, đánh dấu cột mốc quan trọng chuẩn bị cho ngày cất cánh 19/12 tới.

Video buổi bay kiểm tra hiệu chuẩn sân bay Long Thành sáng 26/9. Nguồn: VATM.
anh-bao-xay-dung.jpg
Chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn﻿ (KTHC) sử dụng máy bay chuyên dụng Beech King Air 350ER, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và tiến vào vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kỹ thuật như tiếp cận, bay bằng, bay rà đường băng, kiểm tra hệ thống đèn hiệu rồi lấy độ cao trở lại. Ảnh: VATM
bao-xay-dung-bay-bay-hieu-chuan-san-bay-long-thanh.jpg
baoxay-dung.jpg
Trong đợt bay này, dự kiến có khoảng 30 bài bay nhằm đánh giá, hiệu chuẩn toàn bộ các hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, bao gồm ILS/DME, PAPI, ALS, VOR/DME, radar PSR/SSR, ADS-B cùng các phương thức bay liên quan theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Ảnh: VATM.
hop-chuan-b-i.jpg
chuan-bi-2.png
Hoạt động bay hiệu chuẩn do ATTECH triển khai với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: VATM.
bao-xay-dung-hieu-chuanw-tset.jpg
chuyen-bay-hc-ngay-269-1.jpg
Tại tháp không lưu Long Thành, hệ thống đối không được lắp đặt để kết nối liên lạc trực tiếp giữa tổ bay và kiểm soát viên không lưu, bảo đảm giám sát chặt chẽ mọi diễn biến. Ảnh: VATM
bao-xay-dung-hieu-chuan-wgsgd.jpg
bao-xay-dungsdgsfg.jpg
Lãnh đạo Trung tâm bay KTHC - Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) - khẳng định công tác hiệu chuẩn sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, tạo tiền đề để Long Thành chính thức vận hành. Ảnh: VATM.
fb61c8fbfbc6719828d73.jpg
san-bay-long-thanh.png
Trước đó, ngày 24/9, ATTECH đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra thực địa hạ tầng đường băng, đường lăn và thiết bị dẫn đường. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.
3ee35c7e6f43e51dbc529.jpg
bd5c72c941f4cbaa92e51.jpg
Cục Hàng không đánh giá sân bay Long Thành đủ điều kiện cho bay hiệu chuẩn theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.
0bdbd444e7796d27346810.jpg
3ee35c7e6f43e51dbc529.jpg
Theo quy hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Dự án Cảng HKQT Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Lộc Liên
VATM
